Solofra (Avellino), spara con il suo fucile e ferisce un passante

Un uomo a Solofra, in provincia di Avellino, spara dalla sua finestra con un fucile e colpisce un uomo che era di passaggio. Il ferito non è grave.

Spara con il fucile, si tratta di un ragazzo poco più che ventenne di Solofra che è stato denunciato.

Non si conosce la motivazione del gesto

Un uomo spara con un fucile dalla finestra della sua abitazione a Solofra gettando il panico nella cittadina in provincia di Avellino. Il ragazzo di 20 anni, ha colpito un uomo che si trovava a passare sotto la finestra. Il ferito, al momento, non sarebbe grave ma è stato soccorso e portato all’ospedale.

Non si conoscono i motivi che abbiano spinto il ragazzo a macchiarsi di tale gesto. Gli inquirenti della stazione di Solofra stanno indagando sulle motivazioni. Nel frattempo, il ragazzo è stato prontamente denunciato. Egli dovrà rispondere per lesioni personali alla Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino.

E’ successo ieri

Lo sparo ed il successivo ferimento, è stato esploso nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio. Il fucile utilizzato dal ragazzo era ad aria compressa. Il ferito è un cittadino solofrano e, al momento, non risulta ferito in modo grave. Non è in condizioni preoccupanti. Anche il ragazzo che ha esploso il colpo è residente a Solofra.

Dopo la denuncia del ragazzo, i carabinieri hanno perquisito la casa del giovane e trovato il fucile da cui sarebbe partito il colpo. I carabinieri stanno indagando anche su eventuali altri coinvolti e sulla dinamica precisa dell’accaduto.