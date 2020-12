Sollicciano, cadavere in una valigia rigida: in corso le indagini

Una scoperta singolare a Sollicciano in Toscana con i ritrovamento di un cadavere dentro una valigia rigida.

Solliciano si tinge di giallo con il ritrovamento di una valigia rigida che ha al suo interno il cadavere di una persona. Ma chi è?

Trovato cadavere in valigia

La vicenda particolare è accaduta a Solliciano – Toscana – dove è stato ritrovato il cadavere di una persona dentro una valigia. La scoperta è stata fatta all’interno di un terreno agricolo che si trova nei pressi del carcere nonché della superstrada Firenze Pisa Livorno.

Il proprietario del terreno ha notato una valigia nel suo campo e per questo motivo ha cercato di capire cosa fosse e perché l’avessero abbandonata lì. Una volta aperta ha notato subito un cadavere in forte stato di decomposizione: immediato l’arrivo dei Carabinieri che hanno subito disposto le indagini per capire chi sia la persona dentro la valigia rigida e come sia morta.

Per ora non si hanno altre notizie, ma è possibile che la valigia sia stata abbandonata nel campo nei pressi di un fosso alcune settiamane prima gettata dalla superstrada. Secondo un primo esame da parte del medico legale il corpo è in stato di saponificazione e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze stanno cercando elementi per ricostruire i fatti.

Il cadavere intanto è stato portato all’Istituto di Medicina legale di Careggi per svolgere l’esame autoptico: impronte digitali e dentarie saranno fondamentali per dare un nome e cognome alla persona deceduta. Non solo, dagli esami si potrà anche avere un quadro più completo sulla causa della morte.

La borsa è caduta o stata lasciata in un campo che è di difficile accesso, con vegetazione spontanea e paludosa soprattutto a seguito del cattivo tempo di questi giorni.

In aggiornamento