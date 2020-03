Solidarietà digitale, “Pornhub gratis”: iniziative per alleviare la quarantena

Per alleviare il periodo di quarantena causato dal CoronaVirus, alcune iniziative di solidarietà digitale sono già partite. Tra queste la più curiosa è quella di Pornhub.

Quarantena obbligatoria e solidarietà digitale

Il decreto del governo è molto chiaro sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus che si sono necessarie.

Ridurre al minimo i contatti restando a casa ed evitando qualsiasi uscita alle esigenze basilari come lavoro, necessità e motivi di salute.

Per alleviare la quarantena di milioni di italiani dunque stanno nascendo molte iniziative come ad esempio la spesa online, i servizi di babysitting o le video-lezioni o ancora lo smart working.

L’appello alla solidarietà digitale è stato calorosamente auspicato dal Premier Conte e molte aziende stanno rispondendo positivamente.

Un’iniziativa curiosa ma di certo molto apprezzata riguarda il sito per adulti Pornhub.

Ecco come ha deciso di differenziarsi da altri siti come Amazon.

Pornhub gratis: qual è l’offerta

Il portale per adulti Pornhub Premium sarà gratuito per tutti i cittadini italiani per la durata della quarantena dovuta all’emergenza sanitaria.

Il sito per adulti si era già impegnato in passato per altre iniziative di solidarietà prima fra tutte quella ambientale.

Nel 2014 infatti era stato piantato un albero ogni 100 video visualizzati.

Come appare su Twitter fino a fine marzo dunque tutti i residenti ed i cittadini del nostro Paese potranno accedere gratuitamente al sito Pornhub Premium.

Tale iniziativa si differenzia da quella di altre aziende come ad esempio Amazon che invece ha ritirato l’offerta di Prime Video.

Il servizio del sito per adulti non rientra nei beni di prima necessità ma potrà comunque forse risultare d’aiuto per qualcuno che da solo deve restare isolato per questo periodo.