A soddisfare gli appetiti della stampa ci pensa Soleil Sorge. Dopo che il suo nome è stato affiancato a quello di Andrea Iannone, la diretta interessata frena e fa chiarezza.

La bombetta di gossip l’ha sganciata il settimanale Chi, noto magazine di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini. Si parla di Andrea Iannone e del suo ultimo (presunto) flirt con Soleil Sorge, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez.

Durante il mese di agosto Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati pizzicati insieme sulla spiaggia di Porto Cervo. Un rendez-vous opportunamente documentato dal settimanale Chi e prontamente smentito dalla ventiseienne abruzzese.

I rumors riferivano di una tresca amorosa tra Soleil Sorge, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, e Andrea Iannone, noto pilota di MotoGP ed ex partner di Belen Rodriguez. Peccato che, stando a quanto sostiene la diretta interessata, quel flirt non sia mai esistito.

Soleil Sorge e il flirt con Andrea Iannone: la diretta interessata fa chiarezza

A raccontare tutta la verità, nient’altro che la verità, ci pensa Soleil Sorge. Attraverso una recente intervista, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha smentito ogni gossip sul suo conto:

“Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccata per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine”

Prosegue così il racconto di Soleil:

“Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis (…) Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità…”

Infine conclude traendo le seguenti considerazioni: