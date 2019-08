Soleil Sorge, ritocchini dal chirurgo e capelli finti: ‘Adoro cambiare’ – Foto

Soleil Sorge, influencer nota per aver partecipato a Uomini e Donne, continua a far parlare di sé. Ma cos’ha combinato stavolta?

Soleil Sorge, nota per la sua partecipazione al programma Uomini e Donne di Maria de Filippi e al reality show L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi, è sempre molto chiacchierata. La bella italo-americana ha saputo conquistare platee di spettatori, raccogliendo seguito anche su Instagram.

La ricordiamo per la sua rottura con Luca Onestini, conosciuto a Uomini e Donne e lasciato in diretta televisiva al Gf Vip ; la ricordiamo per la rottura con Marco Cartasegna, all’epoca tronista assieme ad Onestini, avvenuta in diretta Instagram ; infine, la ricordiamo per la relazione con Jeremias Rodriguez, avviata all’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge adesso ha conosciuto la vera felicità con Jeremias Rodríguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez

Conosciuta per fare tutto ciò che le va di fare, senza nessuna forzatura, adesso si può davvero ritenere felice a livello sentimentale, grazie all’incontro con il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Negli ultimi tempi in molti hanno domandato a Soleil Sorge se è rifatta e se utilizza dei capelli finti per rendere così meravigliosamente bella la sua chioma. Una tra le sue followers le ha scritto questo sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram:

“Il bello di te, oltre l’intelligenza, è la semplicità e la mancanza del chirurgo plastico. Soleil, non ti servono le extension. Tu sei bella anche per questo”.

Soleil ha ribadito il concetto che l’estetica è fondamentalmente un gioco

Soleil ha approfittato di queste parole della sua fan per ripetere ancora una volta che non è ricorsa alla chirurgia estetica e che non indossa capelli finti:

“Ma l’estetica è anche un gioco, personalmente adoro cambiare (temporaneamente)”.

Soleil dunque temporaneamente. Ma davvero non ha mai fatto un giretto dal chirurgo plastico? Alcuni suoi followers hanno dei forti dubbi.