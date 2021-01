I 7 trucchi per risparmiare soldi: il quarto è davvero “particolare”

Ecco i 7 consigli da prendere in considerazione, qualora si vogliano risparmiare dei soldi e metterli da parte, evitando delle spese inutili.

Molte persone cercano di risparmiare soldi in tutti i modi. Si tratta di una lotta molto dura, non facile, ma nemmeno impossibile. Quando controlli il conto in banca ti sale un brivido lungo la schiena dal terrore?

Ci sono 7 trucchi che puoi mettere in atto, al fine di tenere sotto controllo le uscite e limitare le spese non strettamente necessarie, al fine di mettere un po’ di denaro da parte.

Risparmiare soldi: Tieni traccia delle tue spese

Scarica un’app o annulla manualmente le tue spese. Sarai in grado di gestire i tuoi soldi molto meglio una volta che avrai un’idea di come gestisci le finanze e capire per quali prodotti o servizi stai spendendo troppo.

Prova questo consiglio: imposta un giorno a settimana in cui non spendi affatto e aumenta gradualmente la frequenza di questa abitudine.

Riduci la tua spesa quotidiana

Prendi i mezzi pubblici o il taxi per andare al lavoro, acquista generi alimentari dalla bottega sotto casa, invece di recarti al supermercato: non solo otterrai prezzi migliori, ma aiuterai anche i prodottori locali.

Leggi il dettaglio della bolletta del telefono, impara a fare l’auto-lettura del contatore, nonché cerca online per risparmiare sul parrucchiere e sui viaggi. Sono piccole cose che, se sommate, fanno la differenza in termini economici.

Prova questo suggerimento: ricompensa te stesso con qualcosa di carino, per la motivazione, con i soldi risparmiati.

Impara a dire “No”

Questo è un requisito generale. Non dovresti essere costretto a fare cose che non vuoi semplicemente a causa della pressione dei tuoi pari.

Impara a dire di no a frequenti ritrovi, ristoranti costosi, bar, shopping, tutto ciò che crea problemi con gli obiettivi che ti sei prefissato. Non significa che non te lo puoi permettere, significa solo che hai maggiore controllo delle tue uscite.

Prova questo trucco: chiama i tuoi amici per una cena a casa. È più economico di cenare fuori o ordinare cibo d’asporto e ti fa risparmiare anche il tragitto.

Evita le bevande alcoliche

Credici, questa è la tua strada verso la ricchezza! Dimentica completamente gli shot al bar e fai in modo che il tuo nuovo modo di vivere sia ben orientato al risparmio riguardo le cose futili.

Sai cosa sarebbe ancora più utile? Imparare a fare in casa le bevande che più ami.

Prova questo: conserva tutte gli scontrini degli alcolici per un mese, calcola e annota tutto ciò che avresti potuto fare con quei soldi.

Classifica le tue spese

Suddividi le tue spese in generi alimentari, bollette, tragitto giornaliero, risparmi, ecc. Assegna un budget a ciascuna categoria, in modo da non lasciarti trasportare e decidere di acquistare cose che, in fondo, non ti servono.

Inizia a pagare in contanti

Questa è una cosa psicologica, poiché la valuta è calcolabile e saprai quanta parte è andata persa rispetto al quanto tu spenda, facendo strisciare il bancomat.

Prova questo consiglio: metti nel portafoglio solo la quantità di cui avrai bisogno per la tua spesa quotidiana (se non di meno) per impedirti di fare spese non contemplate.

Gestisci il tuo conto bancario

Mantieni il tuo conto di risparmio separato da quello attuale e nota come ti sentirai meglio quando il saldo supererà quello attuale. Inoltre, rivedi regolarmente i tuoi estratti conto per analizzare di cosa puoi fare a meno e sfidati a perseverare.

Sono solo semplici consigli al fine di avere a disposizione denaro extra per acquisti importanti o spese improvvise che richiedono una certa liquidità che, magari, spendendo troppo ogni mese, non si può avere in un certo momento.