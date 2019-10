Sognare un tradimento non è quello che sembra: ecco il vero significato!

Cosa significa sognare un tradimento? Ecco la risposta a tutti i tuoi dubbi. Ma attenzione: non è come hai sempre pensato!

Sognare un tradimento? Capita spesso e volentieri! Ci si sveglia di soprassalto e la mente fa degli strani scherzi. Scopri subito il significato di questo tuo sogno ricorrente

Cosa significa sognare di essere traditi

Sognare di tradire è molto frequente sia negli uomini che nelle donne, non bisogna colpevolizzarsi per questa tipologia di sogni. C’è chi sogna, invece, di essere tradito e da li viene da chiedersi il perchè di questo sogno.

Il tradimento può verificarsi con un semplice bacio o un flirt, nei casi più forti si è presi dall’impeto della passione. Quello che colpisce è il tradimento della persona amata e del partner con cui ci si è lasciati andare. Spesso è una persona ben conosciuta, un parente o amico stretto, nei casi più gravi un cognato o un fratello del proprio compagno. Il tradimento con i colleghi di lavori o con il capoufficio è quasi all’ordine del giorno, per concludere con il tradimento utopistico con un attore o un perfetto sconosciuto.

In questi casi è molto importante stabilire l’identità della persona, di fatto il sogno nasce da un bisogno, ovvero dalla necessità di ritrovare certe caratteristiche.

Ma vediamo nei particolari le varie sfaccettature dei sogni.

Sognare di tradire il partner

Spesso capita di sognare di tradire, a volte si è colti dai sensi di colpa, anche se non si è responsabili di tali sogni. L’amore per il proprio compagno non è messo in discussione, anche perchè tu non lo tradiresti mai e a tal proposito non hai nulla da rimproverarti.

Sognare di tradire è frequentissimo, in particolar modo nei sogni, dove l’infedeltà e l’adulterio sono presenti al di là di ogni sospetto. Capita che la persona più fedele nella realtà ha nei sogni moltissimi amanti. Altre volte capita di tradire nei sogni sempre con la stessa persona, che sia essa conosciuta o sconosciuta. Ma come sempre dopo un tradimento si è colti e logorati dai sensi di colpa, questo succede sia nella realtà che nei sogni. Quando accade ciò a una persona fedele e innamorata ci si chiede sempre il perché di questi sogni.

Se ti capita di tradire tuo marito con il tuo capo , può significare che senti la necessità di essere più decisa e autoritaria. La cosa che può accadere nel sogno è di sentirsi in colpa oppure di non sentirsi per nulla in colpa e di fuggire con l’amante.

Sognare di tradire ed essere scoperti e piangere, potrebbe nascere da un senso di colpa verso il tuo partner.

Di fatto sognare di tradire il proprio compagno, può avere varie spiegazioni ed oscillare dalla grande passione ai sensi di colpa, oppure dall’insoddisfazione al rimpianto per la libertà. Ma scopriamo nei dettagli i vari significati:

Grande passione, questo sogno può dipendere dal desiderio di vivere la propria vita intima in maniera esplosiva con il proprio partner.

questo sogno può dipendere dal desiderio di vivere la propria vita intima in maniera esplosiva con il proprio partner. Sensi di colpa questo sogno potrebbe indicare il senso di colpa di sentirsi intrappolato in una situazione ingiusta, che si sta vivendo.

questo sogno potrebbe indicare il senso di colpa di sentirsi intrappolato in una situazione ingiusta, che si sta vivendo. Insoddisfazione purtroppo non sei soddisfatto del tuo rapporto e sogni altri partner che potrebbero renderti felice

purtroppo non sei soddisfatto del tuo rapporto e sogni altri partner che potrebbero renderti felice Rimpianto per la libertà di quando non eri impegnato

Altri sognano di tradire prima del matrimonio, tali sogni possono intensificarsi quando la data delle nozze si avvicina e inoltre può dipendere dal rinnovarsi del desiderio nei confronti del futuro sposo.

In altri casi, capita di sognare di tradire il proprio ragazzo con lui stesso, questo può significare solo che tu lo percepisci diverso, o che lo vorresti diverso da come è.

Sognare di essere traditi dal partner

Nei sogni si viene traditi dal coniuge, dal fidanzato, nei casi più assurdi dall’ex o dall’amante reale e vero, oppure da un caro amico, nei casi più gravi da un fratello.

Sognare di essere traditi dalla persona amata nasce da sentimenti di insicurezza e paura di essere abbandonato, dall’inadeguatezza e poca autostima e fiducia verso se stesso, oppure da un trauma relativo a un tradimento passato o dal scoprire o vedere il tradimento in prima persona.

Ma scopriamo i dettagli:

Insicurezza e paura di essere abbandonato evince che soffri per la mancanza di attenzioni da parte del tuo compagno, lo senti distante e freddo nei tuoi confronti ma soprattutto ti senti trascurato/a. Il sogno subentra durante un periodo critico della coppia, mentre tu ti metti in discussione e credi che sia difficile stare insieme a te, e contemporaneamente non mancano i problemi relazionali nella coppia

evince che soffri per la mancanza di attenzioni da parte del tuo compagno, lo senti distante e freddo nei tuoi confronti ma soprattutto ti senti trascurato/a. Il sogno subentra durante un periodo critico della coppia, mentre tu ti metti in discussione e credi che sia difficile stare insieme a te, e contemporaneamente non mancano i problemi relazionali nella coppia Inadeguatezza, poca autostima e fiducia in te stesso, sicuramente ti senti fragile ed insicuro e il sogno ti illumina sulle caratteristiche dell’altro che mancano a te. Se la conosci è più facile capire cosa ti manca e cosa vorresti ed aspiri. Un motivo in più per riflettere e migliorare la propria vita

sicuramente ti senti fragile ed insicuro e il sogno ti illumina sulle caratteristiche dell’altro che mancano a te. Se la conosci è più facile capire cosa ti manca e cosa vorresti ed aspiri. Un motivo in più per riflettere e migliorare la propria vita Trauma relativo a un tradimento passato, purtroppo le cicatrici del passato lasciano un segno indelebile, che si ripercuote sul presente, così capita di sognare ancora un volta di essere traditi

purtroppo le cicatrici del passato lasciano un segno indelebile, che si ripercuote sul presente, così capita di sognare ancora un volta di essere traditi Sognare di scoprire il tradimento oppure vedere e assistere al tradimento scaturisce dall’assenza di fiducia verso compagno.

Sognare il tradimento di una terza persona

A volte capita di fare dei sogni davvero strani, di sognare un tradimento che non riguarda te o il tuo compagno o la tua compagna, ma una terza persona, un’altra coppia di persone.

In alcuni casi, questa coppia sono i genitori oppure i suoceri o anche una coppia di amici. In questi casi, il tradimento può significare che nella coppia c’è un momento di crisi e i segnali hanno dato forma a questo sogno.