Che cosa significa sognare la cacca? Il tuo inconscio ti sta chiedendo qualcosa di specifico

Ti è capitato di sognare la cacca? In qualsiasi forma fosse, il tuo incoscio ti sta chiedendo qualcosa di importante!

Uno dei sogni più rincorrenti degli essere umani, anche se può sembrare strano o assurdo, è quello di sognare la cacca. A riguardo ci sono numerose interpretazioni tutte differenti l’una dall’altra.

Cosa significa sognare la cacca

Chissà se è vero, si dice che sia di buon auspicio, di fatto può capitare e spesso, in alcuni casi anche in modo frequente. Il significato che riveste è l’espletazione di qualcosa al di fuori di noi che da enormemente fastidio, in alcuni casi arreca addirittura dolore e giunge ad essere perseverante nel tempo.

Ma la defecazione o l’elemento rappresenta l’espletazione della sofferenza e la totale liberazione del dolore, che nel sogno si evince con l’atto di defecare.

Ecco perchè sognarla, per quanto poco piacevole che sia, ha anche una valenza positiva e può anche indicare la liberazione da qualcosa di nocivo oppure la guarigione da qualcosa che ci portava sofferenza e dolore come una malattia. In altri casi evince la fine di uno stato di agitazione interiore accompagnata da ansia e stress, che stimolava l’attività onirica con la rappresentazione della cacca.

Ci sono diverse interpretazioni, ad esempio sognare di defecare può invece rappresentare la fine di una paura specifica o incontrollata cosi come il termine di conflitti personali. In alcuni casi anche la risoluzione di problemi in familiari o lavorativi.

Potremmo dire che per quanto strano e bizzarro possa sembrare l’atto di defecare indica un senso di liberazione da qualcosa che ci affligge come l’eliminazione di un errore fatto in passato, oppure la conclusione di qualcosa di nocivo che c’era dentro di voi. In alcuni casi rappresenta la guarigione da una malattia e la liberazione di ansia e stress a livello psichico.

Sognare di defecare spesso

Capita anche di sognare di farla: questo racchiude un significato nascosto di un desiderio mancato, rappresentativo di uno stato di liberazione fisiologica tanto atteso. Questo capita spesso, durante il sonno, soprattutto con persone che hanno problemi fisiologici e riescono difficilmente a liberarsi. Il forte desiderio di andare in bagno si ripresenta in immagini mentali durante il sogno.

Ma la cosa che risulta più sorprendente è che sognare farlo davanti a qualcuno invece indica una personalità esibizionista!

Sognare escrementi di animali o umani

I misteri della cacca sono infiniti, infatti può capitare non solo di sognare le classiche feci ma anche escrementi di animali oltre a quelli umani basti pensare al letame. Un sogno così disgustoso che racchiude diversi significati come la chiusura di qualcosa di brutto oltre a una guarigione da una brutta malattia o un forte stress.

Secondo il padre della psicanalisi Freud, già solo il fatto di sognare, racchiude in se una risposta all’ambiente. Di fatto, il bambino considera che le sue escrezioni siano qualcosa di straordinariamente grande e bello da mostrare e richiamare l’attenzione dei suoi genitori oppure da custodire gelosamente in segreto e tenersele per se.

In questo caso le feci rappresentano il potere e la forza del bambino, che a seconda delle scelte e decisioni fatte da quest’ultimo possono essere manifestate oppure no. Quando il bambino le dona fa un grande gesto d’amore e di generosità verso se e l’altro, caso inverso si presenta quando il bambino decide di trattenerle, in quel caso rappresenta il difetto dell’avarizia insito in se.

In pratica significa far affiorare tutti i nostri sensi di colpa per le cose fatte e di cui non siamo fieri anzi ci vergogniamo e cerchiamo di rimuovere ed eliminare.

A volte sognare di calpestare il letame non è affatto una cosa cosi malvagia, pochi lo sanno ma è un gran portafortuna, di sicuro qualcosa di bello è in arrivo. Mentre non si può parlare certo di fortuna quando capita di sognare di essere sporchi di escrementi ma piuttosto di”queen”la dea bendata ha deciso di farci un regalo con i fiocchi perchè è in arrivo un grossa quantità di soldi.

Nei casi più folli si sogna di non riuscire a farli e questo induce uno stato di disagio, cosi come sognare di raccogliere letame, una cosa molto raccapricciante da fare ma anche per il significato poco felice che indica danni e perdite non solo materiali.

Sognare di sentire il loro cattivo odore, una cosa davvero poco felice, ma il risvolto è tutt’altro che sgradevole indica infatti un evento positivo che sta arrivando e che si aspettava già da un di tempo.

Cosa del tutto diversa se capita di sognare letame liquido, essi rispecchiano il grande malessere interiore che si sta vivendo e che rischia di farli ammalare davvero. Come sognare di vedere letame in terra, risuona del forte bisogno di rinnovamento e cambiamento, come si a suol dire, quando il nuovo e il diverso non fanno più paura.

Nei casi più folli si può sognare di vedere qualcuno farli, ma per quanto la scena dei sogni sia poco piacevole il significato invece è ricco di novità, infatti indica chi risolverà i problemi, grazie all’intervento di un amico o un parente, ma il significato del sogno ha un aspetto tutt’altro che sgradevole.

Nei casi più inverosimili si arriva a sognare di farli in pubblico, prendetela come un occasione per togliervi lo sfizio di una soddisfazione. Cosa ben diversa se invece vi vergognate, purtroppo qualcuno scoprirà qualcosa di riservato che vi riguarda.

