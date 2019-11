Sognare il papà rappresenta qualcosa di complesso e il tuo incoscio ti sta mandando un segnale. Scopri tutti i significati

Nei sogni spesso ti può capitare di vedere una persone a te molto cara, come un familiare che può rappresentare un esperienza onirica dettata dalla nostalgia e dal ricordo del passato che nasce per suggerirti di affrontare qualche situazione irrisolta o poco chiara. Di solito, capita di sognare il papà, una figura maschile che esprime autorevolezza, forza e protezione.

Cosa vuol dire sognare il papà?

Nei sogni il papà è l’uomo che nel mondo onirico rappresenta numerose sfaccettature di un legame da rivedere con se stessi e con la figura di attaccamento paterna. Di certo sognare il papà ha un significato molto importante ed è per questo che è importante capire quale interpretazione attribuire e questa esperienza onirica e quali numeri giocare qualora desideriamo tentare la dea bendata con la fortuna al Lotto.

Nei sogni è importante ricordare i dettagli e cercare di capire i significati più nascosti prestando molta attenzione ai minimi particolari. Può capitare di sognare una persona a noi cara che ci parla, come nostro padre, in questo caso l’attenzione va rivolta alle parole.

A volte nei sogni, emergono le cose più strane, come elogi oppure parole dure, piene di astio o di risentimento, in questo caso bisogna prestare molta attenzione a cosa ci viene detto per analizzare nei minimi aspetti l’esperienza onirica.

Quando nell’esperienza onirica ci ritroviamo un discorso molto profondo tra padre e figlio, tutto ciò potrebbe rappresentare un fatto reale e vero, di qualcosa realmente avvenuto e accaduto, non solo, ma anche che l’inconscio del sognatore sta cercando in tutti i modi di elaborare. In altri casi, tale esperienza onirica, potrebbe rappresentare il forte desiderio di ascoltare parole che si desidererebbe sentirsi dire.

Tutti i significati

Ma scopriamo insieme il misterioso significato delle diverse esperienze oniriche che si possono presentare, il significato di esse e il messaggio che ognuna di esse racchiude.

Sognare il papà arrabbiato

Ti può capitare di sognare il papà e quest’ultimo può apparire arrabbiato nel sogno, in questo caso stai vivendo un forte senso di colpa, per un fatto realmente avvenuto e accaduto ma che tu stesso non riesce a darti pace.

Se nel sogno il tuo papà ti appare arrabbiato, probabilmente stai vivendo un forte senso di colpa che ti logora e non ti fa stare bene con te stesso, per qualcosa che sicuramente è avvenuto nel tuo passato. Inoltre quando hai un genitore molto rigido e critico la tua esperienza onirica risulta essere il risultato di qualcosa che ti genera stress e tensione emotiva proprio perchè ti senti fortemente inadeguato e vuoi soddisfare le aspettative della tua figura paterna.

Sognare il papà ubriaco

Se ti capita di sognare il tuo papà ubriaco e privo di freni inibitori in preda all’alcool, sicuramente stai attraversando un periodo molto crudo della tua vita nel quale non ti senti compreso e supportato come desideri dai tuoi cari. Di fatto, un sogno del genere ti crea turbamento e ti lascia molto scosso.

Sognare il papà malato o triste

Se ti capita di sognare tuo padre malato e triste, proverai di sicuro una sensazione di sconforto, tale rappresentazione onirica per quanto cruda rappresenta un genitore in balia degli eventi, purtroppo senza stimoli e poco motivato.

Sognare il papà defunto

Sognare il papà defunto, rappresenta la profonda tristezza che ti accompagna per l’assenza della figura genitoriale. Di fatto accettare una perdita cosi importante non è affatto facile e l’elaborazione del lutto è molto articolata, a volte ci vogliono molti anni. Quando il sogno diviene ricorrente significa che oltre al dolore della perdita sei in conflitto per qualcosa che è rimasto in sospeso e non riesci ad elaborarlo ed accettarlo.

Sognare il papà che ci parla

Se ti capita di avere una conversazione con tuo padre, nella rappresentazione onirica, potrebbe solo indicare due aspetti, il forte desiderio che tuo padre si rivolga a te con quelle parole, oppure un rimprovero da parte sua se il contenuto e il tono del discorso è rigido.