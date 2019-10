Sogni spesso di piangere? Il tuo inconscio ti chiede aiuto: la paura all’origine del tuo malessere

Sogni spesso di piangere e non sai il perché? C’è un malessere all’origine di tutto questo! Scopri che cosa nasconde nel tuo incoscio

Ti sarà sicuramente capitato di sognare di piangere, ma cosa si nasconde dietro a quest’aspetto onirico e qual’è sara l’accezione di questo sogno, beh non ti resta che tuffarti in quest’articolo per scoprire tutti i dettagli. Cosa vuol dire sognare di piangere?

Questo sogno ha svariati significati, di sicuro conoscerai, il significato positivo della tradizione popolare, che attribuisce ad immagini oniriche tragiche e dolorose una simbologia diversa che si distacca nettamente da quella della vita diurna.

Anche se ti può sembrare strano rappresenta un modo per scacciare la tensione accumulata ma soprattutto soffocata. Così come ben sai, tristezza e malinconia non mancano mai e sono quasi sempre accompagnate da rabbia e frustrazione, che trovano attraverso le lacrime il loro spazio per essere accolte ed espresse.

Attraverso il sogno, puoi far cadere la maschera che porti e dare finalmente voce a quella parte della tua personalità soffocata e controllata, recuperando l’equilibrio emotivo perduto. Il sogno, per quanto angosciante e triste, ti consente uno sfogo, restituendoti sollievo e uno stato di benessere emotivo.

Tutti i significati

Ora puoi finalmente scoprire cosa si nasconde dietro ai tuoi sogni. Come hai appena visto e scoperto rappresenta una modalità di espressione del dolore, ma anche una modalità di espressione della sofferenza quotidiana che ti cade addosso. Il sogno rappresenta una sorta di finestra tra la realtà e la fantasia che porta alla luce lo stato emotivo alterato oltre a forti emozioni da troppo a lungo frenate e manifestate in immagini oniriche mediante il pianto.

Sognare di piangere, presenta diverse interpretazioni ed è legato alla sensibilità ed al background del sognatore, ma in modo particolare al momento che sta vivendo.

Ti sarà sicuramente capitato di sognare di piangere di gioia, questo sogno rivela che qualcosa di positivo sta per accadere, oppure ti sarà capitato di sognare di piangere insieme a qualcun altro, in questo caso, questo sogno evidenzia uno stato emotivo di malessere legato ad un senso di colpa verso una persona che tu tiene molto. Di fatto nei sogni possono capitare davvero tante situazioni e di conseguenza tante saranno le relative interpretazioni.

Tra le più comuni visioni oniriche che si possono presentare, sognare di piangere, ha anche un vissuto emotivo, sicuramente tra le più comuni, ti sarà capitato di piangere per amore o per un tradimento. Ma scopriamo insieme nei dettagli, il significato intrinseco legato a queste diverse sfaccettature.

Piangere per amore, una triste esperienza che sicuramente avrai vissuto nei tuoi sogni, essa rappresenta l’importanza che per te riveste questo sentimento nella realtà.

In modo altrettanto analogo e forte, avrai vissuto l’esperienza tanto forte e cruda di fare un sogno con lacrime per un tradimento, essa simboleggia il forte dolore e il profondo dispiacere per il vissuto.

Altre volte invece ti sarà capitato di fare dei sogni di un certo rilievo emotivo ed altrettanto strani, come sognare di piangere con singhiozzi o davanti a tutti.

Di fatto sognare di piangere con singhiozzi esprime un tuo bisogno inascoltato nella realtà quotidiana, ovvero una marcata richiesta d’attenzione che non trova soddisfazione e ascolto. I tuoi singhiozzi evidenziano la tristezza del tutto oltre alla forte ferita emotiva.

Mentre, se avrai sognato di piangere davanti a tutti, questo sogno indica che sei pronto a metterti a nudo, liberarti dalle catene, rendere pubblico il tuo stato emotivo e il tuo dolore, ma soprattutto pronta a condividerlo senza vergogna.

In altri casi può capitare di sognare di piangere sangue o lacrime chiare e trasparenti oppure di piangere lacrime amare. Ma scopriamo insieme il significato di sognare di piangere sangue, esso denota una marcata preoccupazione, un tuo tormento che ti affligge.

Nei casi più blandi può indicare un’emozione da te non gradita, provata di recente. Mentre se ti capita di sognare di piangere lacrime chiare e trasparenti, sottolinea la tua profondità e sensibilità, di fatto sei una persona ricca di sentimenti positivi. Infine se ti dovesse capitare di sognare di piangere lacrime amare, evince la tua profonda delusione nei confronti della vita e delle situazioni che purtroppo ti trovi a vivere ed affrontare.

