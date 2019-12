Ecco i 5 cereali senza glutine che puoi mangiare se soffri di celiachia.

Se soffri di celiachia, è importante mangiare cibi che non contengono glutine. Pertanto, ecco i 5 cereali senza glutine che puoi mangiare a cuor leggero.

Grano Saraceno

Anche se molte persone pensano che il grano saraceno sia un chicco di grano, in realtà è un seme di frutta correlato al rabarbaro e all’acetosa che lo rende un sostituto adatto per i cereali per le persone sensibili al grano o ad altri cereali che contengono glutini proteici.

I fiori di grano saraceno sono molto profumati e sono attraenti per le api che li usano per produrre un miele scuro speciale, fortemente aromatizzato.

Amaranto

L’amaranto è un gruppo di oltre 60 diverse specie di cereali coltivate da circa 8000 anni.

Un tempo questi cereali erano considerati un alimento base nelle civiltà Inca, Maya e Azteche.

L’amaranto è classificato come uno pseudocereale, il che significa che non è tecnicamente un cereale come il grano o l’avena, ma condivide un insieme comparabile di nutrienti e viene utilizzato in modo simile. Il suo sapore terroso e ricco di noci funziona bene in una varietà di piatti.

Oltre ad essere incredibilmente versatile, questo grano nutriente è naturalmente privo di glutine e ricco di proteine, fibre, micronutrienti e antiossidanti.

Mais

Il mais è una pianta di cereali della famiglia di erbe (Poaceae) e il suo grano commestibile.

La coltura domestica è nata nelle Americhe ed è una delle colture alimentari più diffuse al mondo.

Il mais è usato come mangime per il bestiame, come cibo per l’uomo, come biocarburante e come materia prima nell’industria. Ed è senza glutine.

Quinona

La quinoa è senza glutine, ricca di proteine e uno dei pochi alimenti vegetali che contiene quantità sufficienti di tutti e nove gli aminoacidi essenziali.

È anche ricco di fibre, magnesio, vitamine del gruppo B, ferro, potassio, calcio, fosforo, vitamina E e vari antiossidanti benefici.

Avena

L’avena è tra i chicchi più sani sulla terra. Sono cereali integrali senza glutine e un’ottima fonte di importanti vitamine, minerali, fibre e antiossidanti.

Gli studi dimostrano che l’avena e la farina d’avena hanno molti benefici per la salute.

Questi includono perdita di peso, bassi livelli di zucchero nel sangue e un ridotto rischio di malattie cardiache.