Soffocata da un palloncino: bimba muore a sette mesi

E’ accaduto a Palazzolo sull’Oglio: una bambina di 7 mesi è rimasta soffocata da un palloncino che aveva ingoiato. La morte è avvenuta in elicottero.

La bimba è rimasta soffocata dal palloncino davanti agli occhi impotenti dei genitori.

La morte in elicottero

Una bambina di sette mesi ha ingoiato un palloncino e ne è rimasta soffocata. E’ accaduto a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, nel tardo pomeriggio (17:30 circa) di ieri, 21 settembre 2020. Il palloncino era sgonfio e la bambina ci stava giocando, quando la ingerito ed è soffocata davanti agli occhi impotenti del padre e della madre.

I genitori, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’elisoccorso è arrivato prontamente ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto proprio in elicottero, nel tentativo di trasportare la piccola al nosocomio Giovanni XXIII di Bergamo. Quando i paramedici hanno soccorso la neonata, era già cianotica e in arresto cardiaco. Il pezzo di plastica del palloncino le era rimasto in gola.

Comunità sotto choc

L’intero paese di Palazzolo è incredulo per la morte della bambina che aveva origini indiane. La famiglia vive in via Gorini, non lontano dal centro, nel quartiere di Mura Vecchia. La piccola Singh aveva una sorellina di 3 anni. Al momento, il cadavere della piccola si trova in obitorio, in attesa di disposizioni giudiziarie.

Il pezzo di plastica ingerito è stato fatale per la bambina essendosi, probabilmente, bloccato in gola. La dinamica precisa dell’incidente, resta ancora da chiarire. Ecco perché, probabilmente, verranno aperte delle indagini per verificare le eventuali responsabilità dei suoi stessi genitori.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO