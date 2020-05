Soffoca la moglie poi si suicida nel lago di Garda: tragedia nel Bresciano

Tragedia nel Bresciano dopo che un uomo soffoca la moglie e poi si getta nel Lago di Garda per suicidarsi. Che cosa è accaduto ai due coniugi?

Si è gettato nelle acque del Lago di Garda dopo aver soffocato la moglie. Tragedia in provincia di Brescia.

Uccide la moglie e poi si suicida: la tragedia a Bardolino

Tra la sera del 29 e la mattina del 30 maggio, Bardolino è stato teatro di una grande tragedia. Un uomo di 78 anni ha dapprima ucciso la moglie soffocandola e poi lui si è recato al Lago di Garda gettandosi tra le acque dove si è suicidato.

In questo momento sono in corso le indagini su quanto accaduto ma secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato il figlio a trovare il cadavere della madre. Era entrato a casa dei suoi genitori per un saluto, quando accanto al corpo della povera donna ha trovato un biglietto con l’addio scritto da parte del padre.

L’uomo ha spiegato cosa ha fatto alla moglie e poi di essere andato al porto:

“per farla finita”

È stato in quel momento che il figlio della coppia si è recato al porto sperando di essere in tempo, prima che il padre commettesse il secondo tragico gesto: lì in mezzo a due barche ha trovato anche il corpo del padre oramai privo di vita. Sono stati allertati immediamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo.

Le indagini sul tragico fatto continuano e il Paese è sotto shock.