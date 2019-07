Facebook, Whastapp e Instagram non funzionano: immagini e audio down, ecco quanto durerà

Facebook, Whastapp e Instagram non funzionano: immagini e audio down, ecco quanto...

Facebook, Whastapp e Instagram down: i più noti social network funzionano parzialmente

Nelle ultime ore avrete di certo notato il disservizio parziale delle tre più note piattaforme social al mondo, quali Facebook, Instagram e l’app di messagistica Whatsapp.

Milioni le segnalazioni provenienti dall’Italia, Stati Uniti, Giappone, e altri paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Ma tutti si staranno chiedendo a cosa è dovuto il malfunzionamento delle app più utilizzate al mondo?

Ma soprattutto, per quanto tempo ancora saremo costretti a fare i conti con i disservizi?

Facebook, Instagram e WhatsApp in down

Nelle ultime ore gli utenti stanno lamentando tramite segnalazioni problemi di vario genere, inerenti ad alcuni disservizi legati alle note app socia, quali Facebook, Instagram e Whatsapp.

Gli utenti riescono ad utilizzare l’app seppur in maniera parziale, adducendo problemi come: mancato caricamento delle immagini e contenuto multimediale, messaggi vocali e stories.

Le cause del malfunzionamento non sono del tutto chiare.

Allo stato attuale le immagini non vengono visualizzate in maniera corretta, gli utenti infatti riescono a vedere solamente le descrizioni generate in via automatica dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

Facebook, colosso dei social network, a riguardo non è ancor intervenuta al momento, ma secondo quanto riportato dal sito downdetector.com il problema sta interessando Europa, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

Tutti gli utenti che utilizzano queste applicazioni, (praticamente mezzo mondo), si staranno chiedendo quanto durerà il malfunzionamento delle applicazioni a cui nessuno riesce più a fare a meno?

Chiaramente non essendo note le cause, momentaneamente è impossibile fornire informazioni riguardanti la durata del disagio.