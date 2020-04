Soap brows, la nuova tendenza per delle sopracciglia top

Tendenza beauty: le soap brows ovvero delle sopracciglia a cui è stata fatta la messa in piega con…il sapone. Vediamo come.

Le soap brows sono ben pettinate, molto piene e dal finish lucido a lunga tenuta.

Il nuovo trend per le sopracciglia

Le soap brows rappresentano il nuovo trend per la depilazione ed “acconciatura” delle sopracciglia. Si tratta di sopracciglia belle piene, pettinate con lo scovolino intinto nel sapone, dal finish super lucido e a lunga tenuta. In realtà, non c’è niente di nuovo poiché i make-up artist hanno sempre adottato questo trucco per fissare le sopracciglia ma è diventata una tendenza grazie ai social e ai beauty influencer.

L’effetto che si ottiene, oltre ad essere molto elegante e disciplinato, permette di avere immediatamente un look molto healty o bonne mine che dir si voglia.

Come si realizzano?

Per rispondere a questa domanda ti servirà uno scovolino, uno di quelli appositi per pettinare le sopracciglia. Deve essere pulito. Intingilo in un po’ di acqua termale, dell’acqua normale oppure dello spray fissante per il make-up. Il prossimo passaggio, è quello di immergere lo scovolino in un sapone trasparente che può essere qualunque oppure specifico. Meglio ancora se il sapone in questione è alla glicerina. Successivamente, rotea lo scovolino sul dorso della mano così da distribuire in modo uniforme il prodotto.

Arriva poi il momento in cui devi passare lo scovolino sulle sopracciglia, pettinandole verso l’alto. Le tue sopracciglia assumeranno subito un aspetto più aperto e folto. Ovviamente, il look può essere completato con della polvere dello stesso colore delle sopracciglia per riempire i vuoti.