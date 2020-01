Smog, la pianura padana non respira più: che cosa sta succedendo?

Lo smog avvolge la pianura Padana, ecco un aglio all’uso di auto e caldaie, ma presto arriverà il maltempo.

Le misure emergenziali sullo smog sono scattate a Milano e a Torino, dove si è passati al livello viola d’emergenza. Anche nei comuni del milanese si sono adottate delle misure emergenziali antismog di secondo livello cioè il blocco per i veicoli commerciali fino alla categoria Euro 4 diesel. Misure che sono già attive a Milano da mercoledì, cercando d’evitare il raggiungimento dei dieci giorni consecutivi di Pm10 di sforamento. Questi limiti sono indicati dal Protocollo regionale sulla qualità dell’aria, sono stati estesi all’hinterland.

Le misure emergenziali nel resto della pianura

Nelle città di Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano saranno in vigore le misure di primo grado che prevedono il blocco dei veicoli privati diesel fino agli Euro 4. Le stesse s’applicano nella provincia di Monza e Brianza e a Cremona.

Quando ci sarà il secondo livello, le limitazioni riguarderanno i riscaldamenti, con il blocco delle stufe a legna di classe inferiore alle 3 stelle compresa. Secondo Repubblica i futuri provvedimenti della regione colpiranno proprio il riscaldamento. L’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo ha annunciato che è allo studio una delibera di giunta, che punterà a rafforzare alcune misure strutturali, ma non conosciamo i dettagli. S’ipotizza che potrebbero esserci incentivi per sostituire gli impianti obsoleti, come già in vigore nella città di Milano, che ha stanziato 23 milioni che saranno distribuiti tramite un bando, che ne ha già distribuiti 5 milioni.

Torino e la sua area metropolitana, continuano a registrare pessimi dati. Per questo adotta il livello viola, dando una forte stretta alla circolazione dei veicoli diesel dato che si è registrato il ventesimo giorno consecutivo di sforamento per i livelli di Pm10. Anche in Emilia Romagna la situazione non migliora. A Modena le misure emergenziali saranno estese fino a lunedì, che vietano la circolazione ai veicoli diesel Euro 4, comprese la tangenziale di Modena e Bologna.