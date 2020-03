Lo smog aiuta il covid 19 ad espandersi? L’epicentro in Pianura Padana

Lo smog aiuta il covid 19 a diffondersi. Le alte concentrazioni di polveri sottili registrate a febbraio, hanno potuto accelerare la diffusione della pandemia.

Sembrerebbe che l’inquinamento e lo smog aiuta il covid 19 a espandersi. Non si tratta di una teoria inventata, dato che sono molti gli studi che dimostrano una correlazione tra il particolato atmosferico e sarebbe il vettore (tecnicamente carrier) di trasporto per i contaminanti. Inoltre il particolato atmosferico, è un substrato che sarebbe in grado di permettere al virus di restare vitale e nell’aria per ore o giorni.

Il ruolo dello smog

Un gruppo di ricercatori che hanno esaminato i dati divulgati dall’ARPA sugli sforamenti, raffrontandoli con i dati del contagio da COVID-19 riportati che possiamo trovare sul sito della Protezione Civile. Da questo paragone, si è evidenziato che dove si sono sforati i limiti della concentrazione di PM10dal 10 al 29 febbraio, si ha avuto un elevato numero di persone positive al coronavirus. I dati dei contagiati analizzati per il raffronto è aggiornato al 3 marzo, a causa dei circa 14 giorni che sono necessari per l’incubazione fino all’identificazione della infezione contratta.

Da questo raffronto emerge una pesante verità lo smog aiuta il Covid 19 a diffondersi. Abbiamo addirittura un’accelerazione come evidenziato da Leonardo Setti dell’Università di Bologna:

“Le alte concentrazioni di polveri registrate nel mese di febbraio in Pianura padana hanno prodotto un’accelerazione alla diffusione del COVID-19. L’effetto è più evidente in quelle province dove ci sono stati i primi focolai”.

A confermare con forza questo c’è anche Gianluigi de Gennaro, dell’Università di Bari:

“Le polveri stanno veicolando il virus. Fanno da carrier. Più ce ne sono, più si creano autostrade per i contagi. È necessario ridurre al minimo le emissioni, sperando in una meteorologia favorevole”.

Si spera dunque che le misure che hanno reso zona controllata tutto il paese,e che hanno fatto ridurre l’inquinamento nelle pianura Padana, siano davvero efficaci per ridurre la diffusione di questa pandemia.