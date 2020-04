Smart working: gli esercizi per sgranchire il collo dopo una giornata al...

Quando ti svegli la mattina senti dolore al collo? O lo avverti dopo una lunga giornata al pc?

Ecco come sgranchire il collo dopo una lunga esposizione al computer.

Come prima cosa, la mattina bisogna allungare le braccia, le gambe e sgranchire un po’ la schiena.

In questo modo, prepari il tuo corpo ad affrontare la giornata, anche se schiena e il collo sono probabilmente le parti più sollecitate del corpo.

Usare, però, per diverse ore il pc può farti accusare un dolore al collo notevole. Ecco qualche esercizio che puoi fare per sgranchirlo.

Sgranchire il collo: gli esercizi

Secondo Alain Saint-Dic, trainer di Stretch Relief, ci sono molte altre ragioni per cui potresti provare disagio al collo.

“La prima forma può presentarsi come dolore acuto, come essere coinvolto in qualcosa che provoca impatto (es. Incidente d’auto o sport di contatto)”

“o un rapido movimento nella zona del collo che è circondata da gruppi muscolari stretti, portando a una tensione“.

Il secondo tipo di tensione al collo è la più comune e deriva da problemi posturali, o “inclinando costantemente la testa in avanti per guardare lo schermo di un computer o un telefono, passare lunghi periodi alla guida o dormire in modo errato”.

In generale, Saint-Dic afferma che prevenire è sempre meglio che curare, motivo per cui sostiene la messa in atto di “stretching regolare quando ti svegli al mattino o prima di andare a dormire ogni sera”.

Ma allungare il collo non è una cura per un problema serio e se sospetti di avere a che fare con qualcosa di più serio dovresti sempre consultare un medico.

Inoltre, Saint-Dic afferma che se avverti qualcosa come dolore improvviso o grave disagio, consulta un operatore sanitario “per assicurarti che non ci siano problemi scheletrici o danni ai nervi“.

I sintomi che dovresti cercare in questi scenari sono “una gamma molto limitata di movimento, dolori lancinanti e dolore accompagnati da visione sfocata o mal di testa“.

Dice che dovresti provare a valutare il tuo livello di dolore su una scala da 1 a 10 (1 è il più basso e 10 è il più alto). Se hai 6 anni o più, dovresti consultare immediatamente un medico.

1. Mento dritto

Questo è un esercizio comune che potresti persino fare regolarmente in determinate fasi di allenamento.

Il mento dritto è utile per allineare la testa sopra la colonna vertebrale e contrastare alcuni degli effetti simili a Quasimodo di cattiva postura.

Dovrebbe aiutare a migliorare la forza e la flessibilità del collo. Di seguito è riportato lo schema di Saint-Dic su come eseguire l’esercizio.

Passaggio 1: buttare indietro le scapole e sedersi diritti per assumere una postura neutra.

Passaggio 2: inclinare delicatamente la testa all’indietro per guardare il soffitto.

Passaggio 3: Procedi quindi a piegare lentamente il mento verso il petto. Tenere premuto per 45 secondi, quindi ripetere.

2. Mento in diagonale (elevatore)

L’elevatore è un muscolo scheletrico nella parte posteriore e laterale del collo ed è un punto di dolore comune che porta alla rigidità del collo.

L’esercizio di Saint-Dic per quest’area, delineato di seguito, può essere eseguito alcune volte al giorno, più se necessario poiché il rafforzamento di questo muscolo può aiutare a prevenire ulteriori disagi.

Passaggio 1: buttare indietro le scapole e sedersi in alto per assumere una postura neutra.

Passaggio 2: supponendo che i tuoi occhi siano rivolti verso le ore 12, ruota la testa fino a quando gli occhi non sono fissi su una posizione delle ore 2.

Passaggio 3: porta la mano destra dietro la testa e tira delicatamente il mento verso il petto. Tenere premuto per 45 secondi e ripetere sull’altro lato assumendo una posizione di 10 in punto.

3. Testa sul lato

Questo esercizio è per il muscolo trapezio, che si estende dal collo fino in fondo attraverso la schiena, secondo Saint-Dic.

Passaggio 1: buttare indietro le scapole e sedersi dritti per assumere una postura neutra.

Passaggio 2: con gli occhi che guardano direttamente davanti, allungati sopra la testa per coprire l’orecchio destro con la mano sinistra, punta del gomito verso il soffitto.

Inclina delicatamente la testa verso il lato destro come se stessi tentando di toccare l’orecchio con la spalla fino a sentire un allungamento nelle trappole. Tenere premuto per 45 secondi, quindi ripetere sull’altro lato.

4. Cerchi per la testa

I cerchi per la testa sono un esercizio facile che puoi fare praticamente in qualsiasi momento.

Passaggio 1: lascia cadere la testa in avanti.

Passaggio 2: fai dei cerchi lenti con la testa in senso orario, muovendoti fluidamente dall’inclinare la testa in avanti, ruotando l’orecchio destro verso la spalla destra, inclinando la testa indietro verso il muro dietro di te, quindi ruotando l’orecchio sinistro verso la spalla sinistra.

Passaggio 3: fermati e mantieniti in posizione per alcuni secondi quando senti tensione.

Passaggio 4: ripetere per 30 secondi, quindi invertire il cerchio nella direzione opposta.