Quale saranno le nuance di smalto che indosseremo nel 2020? A lanciare il trend più gettonato Jennifer Lopez.

Smalto 2020: unghie abbinate all’ombretto occhi.

Lo smalto trend del 2020

La cantante Jennifer Lopez con la complicità di Tom Bachik, il suo nail artist personale, ha lanciato il trend smalto per il 2020. Si tratta di coordinare il colore dello smalto con il colore dell’ombretto. Un match imperdibile da riproporre sia nelle sfumature pastello che in quelle più pigmentate.

La star ha scelto le sfumature della lavanda e del glicine per la sua combo perfetta. Si tratta di colori messi in color block sulle palpebre e, in coordinato, sulle unghie. Una manicure facilmente riproducibile che viene dopo quella sontuosa indossata durante il Super Bowl. Per applicare questo smalto monocromatico la cantante ha scelto delle unghie dalla lunghezza medio corta e squadrate leggermente al contorno.

Sugli occhi, invece, l’attrice ha arricchito le palpebre con un tocco di eyeliner nero con un ultimo tocco: maxi-ciglia finte. Per le labbra, invece, ha scelto di restare neutra, applicando una tonalità rosata. A completare il tutto una matita per il contorno labbra color beige perlé. Una combinazione perfetta per chi ha la pelle ambrata proprio come lei.

Toni pastello must di stagione

Del resto, gli ombretti full color nei toni pastello, saranno un must della prossima stagione calda. Prima di JLo anche Lady Gaga aveva osato mixando il fuxia su occhi e unghie.

Tra i toni più cool: rosa, beige, grigi, rosa pesca, malva senza dimenticare note di fuxia e rosso intramontabile. Non mancheranno sporadiche unghie verde petrolio e, soprattutto, blu che è il colore del 2020. Ogni manicure si completa con i top coat dalla finitura super lucida.