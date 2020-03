Ministero della Salute, i consigli per lo smaltimento di mascherine e rifiuti

Come possiamo raccogliere, smaltire fazzoletti, mascherine e gli altri rifiuti domestici durante questo periodo di pandemia da Coronavirus? Ecco i consigli del ministero

Ora un grande problema è raccogliere smaltire fazzoletti, mascherine e ogni rifiuto domestico. Questo si accentua soprattutto se per caso si è positivi al Covid 2019 o in quarantena obbligatoria. Una domanda sorge spontanea dobbiamo continuare a fare la raccolta differenziata?

La risposta del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Salute

A rispondere a questo ed altri quesiti simili, arriva dal Ministero della Salute e dall’ISS che hanno messo a disposizione sui loro siti e sulla pagina facebook una pratica guida.

#Covid_19, come smaltire fazzoletti, mascherine e altri rifiuti domestici se sei in quarantena❗🗑utilizza due o tre… Pubblicato da Ministero della Salute su Sabato 14 marzo 2020

Possiamo vedere le indicazioni in un’infografica, d’immediata lettura e ricca di schemi. Possiamo facilmente capire che la raccolta differenziata non viene sospesa, semplicemente abbiamo delle piccole regole in più e ci viene spiegato dove e come gettare i rifiuti mentre siamo in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per chi NON è positivo al tampone e NON è in quarantena: in questo caso, non hai alcuna controindicazione o modifica rispetto al piano fornito dal tuo comune. Se i fazzoletti erano raccolti nell’umido, gettali nell’indifferenziato. Stessa sorte a mascherine, guanti e simili dovranno essere gettati nella raccolta indifferenziata. Un altro accorgimento è utilizzare sacchetti robusti o due o tre per volta. Chiudili bene, e gettali nell’apposito bidone.

Possiamo dire che se abbiamo il tampone positivo, sintomi influenzali o l’obbligo di quarantena, la raccolta differenziata non deve essere fatta. Se avete sintomi o siete in quarantena obbligatoria i fazzoletti usati, mascherine, guanti e simili devono essere smaltiti nell’indifferenziato, dentro due o tre sacchetti robusti e non nell’umido.

In questo caso i rifiuti non verranno differenziati, verranno direttamente portati nell’inceneritore o nel termovalorizzatore più vicino. Questo è un modo per limitare il contagio. Attenzione agli animali domestici, che non possano rompere i sacchetti.