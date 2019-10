SLA: quali sono i campanelli dall’allarme della malattia e cosa fare

La sclerosi laterale amiotrofica o SLA, è una malattia progressiva del sistema nervoso che colpisce le cellule nervose nel cervello e del midollo spinale, causando la perdita di controllo muscolare.

La SLA è spesso chiamata morbo di Lou Gehrig, dopo che è stata diagnosticata al giocatore di baseball. I medici – di solito -non sanno perché si verifica la SLA. In alcuni casi è ereditaria.

La SLA spesso inizia con spasmi muscolari e debolezza in un arto, o discorsi confusi. Alla fine, influisce sul controllo dei muscoli necessari per muoversi, parlare, mangiare e respirare. Non esiste una cura per questa malattia fatale.

Sintomi

Variano notevolmente da persona a persona, a seconda di quali neuroni sono interessati:

Difficoltà a camminare o svolgere le normali attività quotidiane

Inciampare e cadere

Debolezza nella gamba, nei piedi o nelle caviglie

Debolezza o goffaggine della mano

Discorso confuso o difficoltà a deglutire

Crampi muscolari e contrazioni di braccia, spalle e lingua

Pianto, ridere o sbadiglio inappropriati

Cambiamenti cognitivi e comportamentali.

La malattia colpisce le mani, i piedi o gli arti e poi si diffonde in altre parti del corpo. Man mano che la malattia avanza e le cellule nervose vengono distrutte, i muscoli si indeboliscono. Questo alla fine influenza la masticazione, la deglutizione, il parlare e la respirazione.

Generalmente non c’è dolore nelle prime fasi della SLA ed è raro nelle fasi successive. Di solito non influisce sul controllo della vescica o dei sensi.

Le cause

La malattia colpisce le cellule nervose che controllano i movimenti muscolari volontari come camminare e parlare (motoneuroni).

Causa un progressivo deterioramento dei motoneuroni e quindi la morte.

I motoneuroni si estendono dal cervello al midollo spinale ai muscoli di tutto il corpo. Quando i neuroni motori sono danneggiati, smettono di inviare messaggi ai muscoli, quindi i muscoli non possono funzionare.

La malattia è ereditata dal 5% al ​​10% delle persone. Per il resto, la causa non è nota.

Fattori di rischio

I fattori di rischio accertati per la SLA includono:

Eredità . Dal 5 al 10 percento delle persone con SLA l’hanno ereditata (SLA familiare). Nella maggior parte delle persone con SLA familiare, i loro bambini hanno una probabilità del 50-50 di sviluppare la malattia.

Fattori ambientali, come i seguenti, potrebbero innescare la SLA.

Complicazioni

Con il progredire la malattia causa complicazioni, come:

Problemi respiratori

Nel tempo, la SLA paralizza i muscoli che usi per respirare. Potrebbe essere necessario un dispositivo per aiutare a far respirare di notte, in modo simile a quello che potrebbe indossare una persona con apnea notturna.

Alcune persone con SLA avanzata scelgono di avere una tracheostomia – un foro creato chirurgicamente nella parte anteriore del collo che porta alla trachea (trachea) – per l’uso a tempo pieno di un respiratore che gonfia e sgonfia i polmoni.

La causa di morte più comune per le persone con SLA è l’insufficienza respiratoria. In media, la morte si verifica entro 3-5 anni dall’inizio dei sintomi. Tuttavia, alcune persone con SLA vivono 10 o più anni.

Problemi di conversazione

La maggior parte delle persone con SLA ha difficoltà a parlare. Questo di solito inizia come una lieve e occasionale confusione di parole, ma diventa più grave.

Il discorso alla fine diventa difficile da comprendere per gli altri e le persone con SLA spesso fanno affidamento su altre tecnologie di comunicazione per comunicare.

Problemi alimentari

Le persone possono sviluppare malnutrizione e disidratazione a causa di danni ai muscoli che controllano la deglutizione.

Sono anche a maggior rischio di introdurre cibo, liquidi o saliva nei polmoni, che possono causare polmoniti.

Demenza

Alcune persone hanno problemi con la memoria e il processo decisionale e ad alcune viene diagnosticata una forma di demenza chiamata demenza frontotemporale.