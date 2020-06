Sky Cinema, cosa vedremo a giugno? La programmazione ricca di novità!

Sky Cinema apre giugno all’insegna della fantascienza con oltre 50 film Sci-Fi di successo sulla piattaforma streaming

Scopriamo insieme tutti i film di fantascienza visibili, nel mese di giugno, su Sky Cinema!

Arriva Sky Cinema Sci-Fi

Da lunedì 1 giugno a domenica 14, Sky Cinema accende Sky Cinema Sci-Fi al canale 303. Il catalogo inserisce oltre 50 film di fantascienza che appassioneranno il pubblico di Sky. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Tra i film inseriti compare “Fast Color”, previsto per giovedì 4 giugno 2020 alle 21.15. Il film vede una ragazza costretta a fuggire e ad abbandonare la sua famiglia dopo la scoperta delle sue straordinarie abilità.

Tra gli altri titoli in programmazione si segnala “Signs” di M. Night Shyamalan, dove il personaggio interpretato da Mel Gibson scopre dei misteriosi cerchi in un campo di mais, che preannunciano un’invasione aliena.

In programma anche “After Earth – Dopo la fine del mondo”, il fanta-action sempre diretto da M. Night Shyamalan con Will e Jaden Smith; “Oblivion”, con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko, ambientato nel 2077; e “Atto di forza”, con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone, diretti da Paul Verhoeven.

I titoli di fantascienza

Gli altri titoli voluti da Sky Cinema sono “Elysium” con Matt Damon e Jodie Foster, ambientato nel 2154; “La guerra dei mondi”, in cui Steven Spielberg dirige Tom Cruise; “Battleship” con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson, in cui le navi americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

Il pubblico avrà l’opportunità di rivedere anche il cult della fantascienza “Gattaca – La porta dell’universo” con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law; il fanta-thriller “Automata”, con Antonio Banderas e Melanie Griffith; e il secondo capitolo tratto dalla saga letteraria di Veronica Roth, “The Divergent Series: Insurgent” con Shailene Woodley, Theo James e Kate Winslet.

Tra gli altri titoli degni di nota compaiono “Macchine mortali” di Peter Jackson; “Solaris”, il remake del cult di fantascienza diretto da Steven Soderbergh e interpretato da George Clooney; “E.T. – L’extra-terrestre” e “World invasion”.