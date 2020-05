Arriva, Sky Atlantic Confidential, il canale di Sky che trasmetterà le serie tv che hanno fatto la storia della serialità al femminile

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a Sky Atlantic Confidential, il nuovo pop-up channel si Sky powered by Vanity Fair, che trasmetterà serie tv, con gruppi di donne protagoniste.

Arriva Sky Atlantic Confidential

Dall’8 al 28 maggio 2020, sarà attivo al canale 111 di Sky “Sky Atlantic Confidential”, il pop-up channel powered by Vanity Fair, che si porrà come obiettivo quello di mandare in onda le serie tv internazionali, che hanno fatto la storia della serialità al femminile.

Si tratta di produzioni che hanno in qualche modo affrontato la “questione femminile”, contribuendo all’abbattimento di stereotipi e falsi miti relativi alle donne. Le serie tv in questione le hanno mostrate nella loro individualità, distaccate dai convenzionali ruoli sociali, che le vogliono necessariamente donne e madri.

Grandi storie di donne, che non hanno l’obiettivo di apparire perfette, ma se stesse, e che in molti casi hanno segnato uno spartiacque nella rappresentazione femminile televisiva in giro per il mondo.

Da Sex and the City a Big Little Lies

L’8 maggio 2020 si è già partiti con uno dei telefilm più iconici mai realizzati, Sex and the City, serie tv che negli anni ’90 era riuscita ad abbattere alcuni tabù fino a quel momento presenti e accostati alla figura femminile.

Come evidenziato dallo stesso Sky TG 24, tra gli altri titoli compaiono The L Word, la rivoluzionaria serie tv con Jennifer Beals, che celebra l’amicizia, l’amore e l’orgoglio LGBTQ+, sotto il sole della West Coast degli Stati Uniti; e Girls, il cult HBO firmato e interpretato da Lena Dunham.

Infine, nel corso delle due settimane di programmazione, andranno in onda le serie tv Big Little Lies, The Affair, Veep, Euphoria, Sharp Objects, Mildred Pierce.