Skullbreaker Challenge, che cos’è la nuova sfida social dei giovani: violenta e pericolosa

Che cos’è la skullbreaker challenge? La nuova sfida social che sta prendendo piede tra i ragazzini di tutto il mondo: ma è violenta e molto pericolosa!

Una nuova sfida social ma questa volta la SkullBreaker Challenge non è per nulla divertente, anzi è molto pericolosa!

Che cos’è la SkullBreaker Challenge?

Impazza sui social la nuova sfida. Ma al contrario della DollyPartonChallenge – che chiedeva di postare un collage con quattro foto – questa non è altrettanto simpatica.

Gira nelle chat di WhatsApp, tra i video di TikTok e le stories di Instagram facendo letteralmente paura a tutti i genitori. È una sfida nuova che sta facendo il giro del mondo e da qualche giorno sta prendendo piede tra i giovanissimi.

In che cosa consiste? Nei filmati è possibile vedere dei giovani ragazzi impegnati in un qualcosa di strano: sono tre persone in riga orizzontale che saltano.

I due ai lati ad un certo punto scalciano violentemente e prendono le gambe della persona posta al centro, che cade per terra e batte la testa. Da qui il nome della sfida che significa letteralmente “Rompere la testa”.

La violenza della caduta potrebbe avere anche conseguenze molto gravi, mentre chi fa la sfida lo prende come un nuovo gioco da postare sui social.

Tra morti e feriti

Secondo la Tv spagnola Telemundo ci sarebbero già due morti per questa nuova sfida social e i genitori di tutto il mondo si stanno preoccupando. Ci sarebbero in effetti due casi molto gravi – uno a Miami e uno in Venezuela – ma secondo i media i due ragazzini non sarebbero morti.

Nonostante non si abbiano dati certi sulle notizie, il fatto rilevante è che questa sfida esiste ed è una tendenza che purtroppo sta sfuggendo di mano.

La stessa sembra essere partita su Tik Tok – la nuova app più utilizzata tra i giovani e i teenager anche italiani. Ora è allarme tra i genitori, dopo la Blue Whale e la Samara Challenge.