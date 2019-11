Chi è Skioffi, il cantante che concorre per il banco ad Amici 19, coinvolto nella polemica sul brano “Yolandi”

Scopriamo tutti i segreti su Skioffi, il giovane rapper perseguitato da una polemica televisiva e social da ormai tre anni, che sta provando a fare il suo ingresso nella scuola di Amici 19.

Chi è Skioffi

Skioffi, il cui vero nome è Giorgio Iacobelli, è un rapper e trapper giovane, che già da diverso tempo vanta una nutrita schiera di fans.

Possiede un canale YouTube attivo, che conta 40 mila iscritti. Sul suo profilo Instagram, invece, ha altri 60 mila follower.

Ha pubblicato il suo primo album dal titolo ‘Benjamin’ nel corso del 2019.

In questo momento è in gara per l’ottenimento del banco di Amici 19: il suo giudizio è in sospeso e i professori dovranno decidere se Skioffi sia idoneo a far parte del talent show di Canale 5.

Polemica, amori e curiosità

Skioffi è attualmente coinvolto in una polemica televisiva e social, riaffiorata adesso che sta tentando di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma che in realtà lo tormenta da anni.

L’attacco al giovane rapper è stato ora avanzato da alcuni fan del programma di Canale 5, che contestano l’eventuale permanenza dell’artista nel talent show, per via di un brano che ha scritto anni fa, dal titolo “Yolandi”.

Il brano racconta di una storia inventata, un film messo in musica, di una coppia in cui lei tradisce lui e, alla fine del pezzo, lui ammazza lei.

Skioffi sostiene di essersi immedesimato nella mente di uno psicopatico per scrivere il brano, utilizzando un mood trap-trash, con testi volutamente espliciti.

Il concorrente al banco di Amici 19, però, ha dichiarato di aver messo da parte, da un anno a questa parte, questo tipo di musica, anche a causa delle polemiche che sono scoppiate e che sembrano perseguitarlo ormai da tre anni.