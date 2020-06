Skincare: la cura della nostra pelle è importante ma quanti errori commettiamo ogni giorno che potrebbero danneggiarla? Vediamoli insieme.

La skincare fa parte della nostra routine quotidiana e andrebbe ripetuta mattina e sera.

Una routine consolidata ma spesso sbagliata

La skincare fa parte della routine quotidiana. Certo, qualcuno ripete molti più passaggi, utilizza molti più prodotti, ma comunque ci prendiamo cura della nostra pelle. Spesso, si tratta di gesti che mettiamo in campo in automatico, senza pensarci troppo, utilizzando prodotti e strumenti casuali. Ecco perché alcuni potrebbero rivelarsi persino dannosi per la nostra pelle.

Gli errori più comuni

Non applicare il tonico

oppure metterlo nel modo sbagliato. Il tonico serve per detergere la pelle in modo profondo, rimuovendo tutti i residui che potrebbero continuare ad occludere i pori, dopo aver tolto il trucco. Il tonico andrebbe applicato direttamente con le mani, picchiettando con i polpastrelli. Evita, perciò, di metterlo su dischetti o altri supporti. Così ne basterà soltanto qualche goccia.

Non fare attenzione alla pulizia

ci riferiamo alla pulizia non solo degli strumenti che adoperiamo ma anche degli stessi prodotti cosmetici. Ogni giorno, infatti, li tocchiamo e li maneggiamo, anche con le mani sporche. Un po’ di tempo bisogna, perciò, dedicarlo alla loro pulizia approfondita. Il rischio sarebbe quello di trasferire le impurità sul viso.

Trascurare alcune zone del viso

Spesso ci concentriamo soltanto su alcune zone del volto: fonte, guance e ne trascuriamo altre come ad esempio, i contorni del naso ma, in particolare, il collo.

Tormentarsi il viso

Tra le cose che non dovremmo fare è quello di tormentarci il viso, cercando di spremere i comedoni o i punti neri. Ciò potrebbe lasciare segni indelebili sulla nostra pelle. Inoltre, se non si hanno le mani pulite, il rischio di provocare la nascita di altri brufoli o impurità. La pulizia del viso andrebbe fatta soltanto da mani esperte.