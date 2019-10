Siria, Erdogan avverte l’Unione Europea: “Se ci ostacolate, manderemo da voi i rifugiati”

La Siria sulla parte nord est è stata invasa dalle truppe turche, che procedono con la loro missione per liberare il Paese dai terroristi. Ma ora il Presidente turco lancia un avvertimento proprio all’Unione Europea.

Secondo le ultime notizie trapelate i miliziani dell’Isis hanno attaccato le forze curde, nella zona dove la Turchia ha iniziato la sua offensiva. Non solo, perché i curdi evidenziano di aver ucciso cinque soldati turchi mentre da Ankara va avanti l’inchista per la Propaganda del Terrore.

Per quanto riguarda i civili, il bilancio sale a 10 morti – e si teme il bilancio possa salire – con la pubblicazione dei nomi, modalità e luogo del loro omicidio.

La Russia in questo momento si propone di promuovere un dialogo “Damasco – Ankara”:

“abbiamo motivi per credere che soddisferà gli interessi di entrambe le parti. al tempo stesso promuoveremo i contatti tra damasco e i gruppi turchi che rinunciano all’estremismo”

Ha dichiarato il ministro degli Esteri Lavorv.

Il Presidente turco Erdogan ha evidenziato che sino a questo momento sono stati uccisi 109 terroristi grazie al raid di queste 24 ore. Ma lancia anche un messaggio molto chiaro all’Unione Europea:

Nel mentre le forze curde hanno comunicato che la Turchia avrebbe bombardato una prigione in cui sono detenuti i miliziani dell’Isis facenti parte di 60 Paesi differenti. Questo è un allarme lanciato dai curdi:

“una catastrofe che il mondo potrebbe non essere in grado di gestire in futuro molto vicino”