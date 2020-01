Ricoverato di nuovo, Sinisa Mihajlovic in ospedale per il tumore: sottoposto ad un trattamento necessario

Ricoverato di nuovo, Sinisa Mihajlovic in ospedale per il tumore: sottoposto ad...

Sinisa Mihajlovic nuovamente ricoverato all’Ospedale di Bologna Sant’Orsola. La nota del Policlinico Bolognese, sull’allenatore rosso-blu allerta i fan

Sinisa Mihajlovc, celebre allenatore del Bologna, recentemente sta combattendo la sua battaglia contro la Leucemia.

A seguito delle cure, come è noto è stato poi sottoposto ad un trapianto di midollo osseo che ora sta ristabilizzando pian piano le sue condizioni di salute, così come ha dichiarato in una delle sue ultime interviste in cui sono palesi i miglioramenti dal punto di vista clinico.

Qualche giorno fa, è finito al centro dei riflettori e nel mirino degli haters che l’hanno insultato, per essersi dichiarato sostenitore dell’endorsment pro-lega.

Ma poche ore fa invece è finito nuovamente all’attenzione dei suoi fan a seguito di una nota del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Ecco cosa ha dichiarato.Mihajlovic ricoverato nuovamente in ospedale

Come si evince dalla nota dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, nella giornata di oggi l’allenatore del Bologna è stato ricoverato nuovamente presso l’Istituto di Ematologia “Seragnoli”.

Il motivo? Mihajlovic ha dovuto sottoporsi ad una terapia anti-virale, di prassi a seguito del trapianto do midollo osseo, da donatore compatibile, a cui si è sottoposto per Leucemia lo scorso 29 Ottobre 2019.

Mihajlovic: quanto tempo resterà ricoverato

Da quanto rivelato dalla nota in merito ai tempi di degenza del Tecnico del Bologna, per la terapia anti-virale, somministrata a diversi mesi di distanza dal trapianto, il personale medico si augura possa essere più breve rispetto a quelle precendenti.

