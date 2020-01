Chi è Siniša Mihajlović, l’ex calciatore e allenatore croato classe ’69, in lotta contro una terribile malattia

Scopriamo tutti i segreti di Siniša Mihajlović, l’allenatore originario di Vokovar, che è stato colpito da una terribile malattia.

Chi è Siniša Mihajlović

Nasce a Vokovar, in Croazia, il 20 febbraio del 1969 sotto il segno dei pesci. Sin da bambino nutre una grande passione per il calcio e cresce nelle giovanili del Vojvodina, poi passa alla Stella Rossa di Belgrado, con cui vincerà una Champions League nel 1990-1991.

Proprio nel 1991 Mihajlović arriva alla Roma e viene conosciuto in Italia. Nel corso della sua carriera giocherà anche alla Sampdoria, alla Lazio, nell’Inter, fino a che nel 2008 terminerà la sua carriera di calciatore

La sua carriera da allenatore comincia come secondo di Roberto Mancini all’Inter. Nel 2008 sarà invece il nuovo tecnico del Bologna.

Fra le altre squadre, allenerà Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Nel 2019 torna nel Bologna, con cui ottiene la salvezza e firma un rinnovo triennale.

Per quanto riguarda i guadagni di Mihajlović, lo stipendio dell’allenatore dovrebbe essere oggi sotto il milione (circa 700mila euro all’anno). Nel corso dei suoi incarichi più importanti, Sinisa avrebbe percepito anche 1,5 milioni all’anno.

La malattia di Sinisa

L’allenatore ha rilasciato, lo scorso anno, una sconvolgente dichiarazione. Il 13 luglio del 2019, in una conferenza stampa organizzata a Casteldebole, quartier generale del Bologna ha infatti annunciato di essere malato di leucemia.

Dopo 44 giorni di chemioterapia, il 25 agosto Sinisa torna in panchina, dopo di che viene sottoposto al trapianto di midollo.

La bella notizia è il suo continuare a combattere e vincere, dopo il ciclo di chemio alla quale è stato sottoposto.

Chi è la moglie Arianna Rapaccioni

Per quanto riguarda la vita sentimentale dell’allenatore, di lui si sa sia sposato, dal 2005, con Arianna Rapaccioni

Arianna Rapaccioni nasce a Roma e sin da piccola la sua bellezza non passa inosservata. A 20 anni inizia con le prime collaborazioni in televisione come soubrette, e la vediamo nel cast di Luna Park, una trasmissione anni ’90 condotta dal compianto Fabrizio Frizzi.

La Rapaccioni cresce nella borgata del Trullo, da una famiglia modesta. Poi la sua vita è cambiata e oggi conduce una vita ricca di agi assieme ai suoi cinque figli, avuti tutti dal marito Sinisa.

I figli della Rapaccioni sono Virginia, Viktorija, Miroslav, Dušan e Nicholas. Soltanto Marco Mihajlović.

Nel luglio del 2019, quando il marito ha confessato di soffrire di leucemia, Arianna e la famiglia hanno ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno espresso all’allenatore la propria solidarietà.

I figli di Sinisa

Sinisa è padre di sei figli: Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dušan.

Tra questi, due in particolare sono famosi. Si tratta di Virginia e di Viktorija, reginette dei sociale network e protagoniste dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi, dove hanno partecipato come unico concorrente e sono state eliminate nel corso delle prime puntate del reality show.

Viktorija è una piccola star sui social e in particolare su Instagram, dove conta quasi 100 mila followers. In base a quanto pubblicato sui suoi profili, la giovane si divide fra happy hour con le amiche e pranzi in famiglia. Non mancano tantissime foto con papà Sinisa, con cui sembra condividere un rapporto davvero speciale.

L’altra figlia nota di Sinisa è la giovane Virginia, che sui social può vantare un seguito di quasi 90 mila followers. Al fianco della giovane c’è Alessandro Vogliacco, giovane difensore centrale della Juventus Primavera, passato in prestito al Padova in Serie B. La giovane è una grande amante dei viaggi e aggiorna sempre i suoi seguaci con scatti al mare, in montagna, in vacanza, mentre visita posti nuovi o fa semplicemente colazione.