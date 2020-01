‘Danni cerebrali per la chemio’ Sinisa Mihajlovic, oltre la leucemia: l’ex campione costretto a lottare contro gli haters del web

View this post on Instagram

Ciao bambini salutate la mia rubrica NON NASCONDERTI Tema: LA CATTIVERIA, LA SINISTRA, IL SUCCESSO DELLA LEGA Siniša Mihajlović (allenatore Bologna) da tempo combatte la leucemia. È stato sotterrato di insulti per essere a favore della lega in Emilia Romagna. 'Malato', 'meriti la disgrazia che hai', 'la chemio ti ha fatto danni cerebrali'.. tanti commenti così. Va tutto contro la sinistra, spiego. Non è solo cattiveria, è un momento sociale stupido. Da una parte c'è uno che porta avanti le sue idee (Salvini) e ha sempre più consenso, dall'altra fanno campagna contro di lui mettendo i temi in 2º piano e questo lo fa salire, indipendentemente se vincerà o no in Emilia e in Calabria. Lui ha gli argomenti, forse solo chiacchiere ma dette bene. A sinistra (tv, giornali, satira, intrattenimento) non fanno altro che denigrare lui o chiunque, tornando a Mihajlović, si esprima in suo favore. Tutti alla gogna. I termini da stupidismo ideologico sono sempre: 'fascista razzista omofobo, populista', io ne so qualcosa. (es. luca era gay, immigrazìa, chi comanda il mondo etc). Così facendo però condannano la sinistra a perdere gente perchè un'elezione non si vince massacrando l'avversario ma mettendo le soluzioni in 1º piano. Insomma.. come fanno a non capire che anche la cattiveria su Micajilovic è il successo della lega? Allocchi, dilettanti e pieni di spirito (alcol intendo). Rubrica AAAdolescenza qui: https://www.youtube.com/watch?v=F1Wfp4DW3AQ&t=1s info Povia live 348.7623972 Instagram giuseppe povia