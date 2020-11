Single day 2020: la festa dei single cinese diventa una giornata di sconti

L’11 novembre 2020, in Cina, si festeggia il single day che, nel tempo, è diventato la giornata perfetta per fare acquisti a prezzo scontato.

Durante il single day 2020 si possono fare affari anche in Italia.

Le origini della festa

Oggi, 11 novembre 2020, in Cina si festeggia la giornata dei single ovvero, l’indipendenza da qualsiasi legame di tipo affettivo. Una giornata che coincide con una festa dello shopping, soprattutto online. Questa tradizione, non ha faticato ad arrivare anche in altre nazioni del mondo. Una festa che, lo scorso anno, ha fruttato circa 38,4 miliardi di dollari.

La festa affonda le sue radici nella voglia di dedicare alle persone libere da legami affettivi, una vera e propria giornata. A pensarci furono alcuni studenti dell’Università di Nanchino. Una giornata a cui le coppie non potessero partecipare e, sicuramente, tutt’altro che romantica.

Nel tempo, però, l’11 novembre ha assunto una connotazione diversa, dal risvolto economico. Ad associare il single day allo shopping è stato il sito di shopping online Alibaba, un vero e proprio colosso nel mercato cinese. Del resto, l’11 novembre era una data notoriamente un po’ morta per lo shopping, in attesa degli acquisti natalizi. Quindi, in pratica, una sorta di black friday cinese.

Una data molto particolare perché il numero uno, simbolo dell’individuo è presente ben 4 volte. In cinese, la festa si chiama Guanggun Jie.

Un barometro dei consumi

Per il 2020, il single day diventa una sorta di barometro per i consumi data la situazione delicata a causa della pandemia. Gli analisti si aspettano che, i cinesi benestanti avranno intenzione di acquistare soprattutto beni di lusso provenienti dal continente europeo e, in generale, stranieri.

Questo perché, i viaggi nel continente Europeo non sono possibili. Inoltre, nella mente dei consumatori ci sono anche i prodotti tecnologici, effetto del lavoro a distanza. Molte piattaforme, hanno deciso di allungare i tempi delle promozioni.