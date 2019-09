Per gli appassionati di motori il Gran Premio di Formula 1 a Singapore è uno dei classici appuntamenti. Purtroppo le scuderie lanciano l’allarme, a causa del forte inquinamento della metropoli la visibilità è molto scarsa. Rischia di saltare tutto?

Singapore e l’Asia sono i continenti maggiormente inquinati e non siamo nuovi a questi allarmi lanciati per lo più da atleti. Non possiamo di certo dimenticare quando alle Olimpiadi di Pechino 2008, alcuni maratoneti si rifiutarono di correre se la situazione dell’inquinamento non fosse migliorata.

Ora la storia si ripete a Singapore, dove la gara in notturna di Formula 1 potrebbe anche saltare a causa della spessa coltre d’inquinamento.

Bassa visibilità a causa dell’inquinamento

La prossima tappa del campionato di Formula Uno 2019 è prevista col Gran Premio di Singapore. Il problema di questa stupenda gara è purtroppo la scarsa visibilità, che potrebbe pregiudicare la sicurezza della gara.

Questo problema nasce a causa dell’inquinamento provocato dagli incendi boschivi in Indonesia la qualità dell’aria è diventata malsana nelle città di Singapore, per la prima volta in tre anni. Il governo ha deciso d’informare della situazione il management della Formula Uno, nonostante manchi una settimana al Gran Premio.

In una nota la National Environment Agency (NEA) ha affermato che nel pomeriggio di lunedì si ha avuto un forte peggioramento delle condizioni di foschia. Questo è dovuto ai forti venti, che hanno portato “a una maggiore foschia di fumo proveniente da Sumatra che viene diretta verso Singapore”.

Liberty Media ha rincarato la dose, affermando che questa foschia potrebbe condizionare il Gran Premio e non solo la vita della città. Ogni decisione riguardo la competizione, verrà presa successivamente.

Nella nota si afferma che qualora questa foschia porti a