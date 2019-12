Sindrome di Asperger, in cosa consiste? Sintomi e diagnosi della malattia

Cos’è la sindrome di Asperger, come viene diagnosticata e quali cure si possono attuare.

Sindrome di Asperger: questo profilo è stato sviluppato come concetto e introdotto nel mondo dalla psichiatra britannica Lorna Wing negli anni ’80.

Il termine deriva da uno studio del 1944 del pediatra austriaco Hans Asperger (nuove prove sulla sua storia problematica sono state recentemente rivelate e hanno suscitato un grande dibattito).

Le persone con tale sindrome vedono, ascoltano e sentono il mondo in modo diverso dalle altre persone.

Se hai la sindrome di Asperger, ce l’hai per tutta la vita – non è una malattia e non può essere “curata”. Spesso le persone ritengono che la sindrome di Asperger sia un aspetto fondamentale della loro identità.

L’autismo è una condizione spettro. Tutte le persone autistiche condividono alcune difficoltà, ma essere autistiche le influenzerà in diversi modi.

Alcune persone con sindrome di Asperger hanno anche problemi di salute mentale o altre condizioni, il che significa che le persone hanno bisogno di diversi livelli e tipi di supporto.

Le persone con sindrome di Asperger hanno un’intelligenza media o superiore alla media.

Non hanno le difficoltà di apprendimento di molte persone autistiche, ma possono avere difficoltà di apprendimento specifiche.

Hanno meno problemi con la parola ma possono ancora avere difficoltà a comprendere ed elaborare il linguaggio.

Con il giusto tipo di supporto, tutti possono essere aiutati a vivere una vita più appagante di propria scelta.

Quanto è comune la sindrome di Asperger?

L’autismo, inclusa la sindrome di Asperger, è molto più comune di quanto si pensi. Ci sono circa 700.000 persone autistiche nel Regno Unito, vale a dire più di 1 su 100.

Le persone con sindrome di Asperger provengono da tutte le nazionalità e contesti culturali, religiosi e sociali, sebbene sembri colpire più uomini che donne.

In che modo le persone con sindrome di Asperger vedono il mondo?

Alcune persone con la sindrome di Asperger affermano che il mondo sembra opprimente e questo può causare loro una notevole ansia.

In particolare, può essere più difficile comprendere e relazionarsi con altre persone e prendere parte alla vita familiare, scolastica, lavorativa e sociale di tutti i giorni.

Altre persone sembrano sapere, intuitivamente, come comunicare e interagire tra loro, ma possono anche avere difficoltà a stabilire un rapporto con le persone con la sindrome di Asperger.

Le persone con la sindrome di Asperger possono chiedersi perché sono “diverse” e sentono che le loro differenze sociali significano che le persone non le capiscono.

Le persone autistiche, comprese quelle con tale sindrome, spesso non “sembrano” disabili.

Alcuni genitori di bambini autistici affermano che altre persone pensano semplicemente che il loro bambino sia cattivo, mentre gli adulti scoprono di essere fraintesi.

Diagnosi

Una diagnosi è l’identificazione formale della condizione, di solito da parte di un team diagnostico multidisciplinare, che comprende spesso un logopedista, un pediatra, uno psichiatra e/o uno psicologo.

Poiché la sindrome varia ampiamente da persona a persona, fare una diagnosi può essere difficile.

Viene spesso diagnosticato più tardi nei bambini rispetto all’autismo e talvolta le difficoltà potrebbero non essere riconosciute e diagnosticate fino all’età adulta.

I vantaggi di una diagnosi

Alcune persone vedono una diagnosi formale come un’etichetta inutile, ma per molti, ottenere una valutazione e una diagnosi tempestive e approfondite può essere utile perché:

aiuta le persone con tale sindrome (e le loro famiglie, partner, datori di lavoro, colleghi, insegnanti e amici)

a capire perché possono incontrare determinate difficoltà e cosa possono fare al riguardo consente alle persone di accedere a servizi e supporto.

Come viene diagnosticata

Le caratteristiche della sindrome variano da una persona all’altra, ma per fare una diagnosi, una persona sarà di solito valutata come se avesse persistenti difficoltà con la comunicazione sociale e l’interazione sociale.

Inoltre, attuano modelli ristretti e ripetitivi di comportamenti, attività o interessi sin dalla prima infanzia, nella misura in cui “limitano e compromettono il funzionamento quotidiano“.