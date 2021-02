Soffri della Sindrome dell’ovaio policistico? Metti in atto questi 5 cambiamenti e vedrai che la tua vita migliorerà.

La Sindrome dell’ovaio policistico, nota anche come PCOS, è una condizione ormonale causata da un aumento degli androgeni (cioè ormoni maschili) nelle donne.

I segni e i sintomi della PCOS includono cicli irregolari, eccesso di peli sul corpo e sul viso e aumento di peso, per citarne alcuni.

Sebbene la PCOS non possa essere curata, gli effetti possono certamente essere mitigati.

Forse l’unico modo efficace per affrontare la PCOS è scoprire esattamente quale aspetto del tuo stile di vita deve essere corretto.

Siamo d’accordo però sul fatto che cambiare improvvisamente il tuo stile di vita non sarà facile, motivo per cui ti suggeriamo di iniziare lentamente, ma senza indugio!

Ecco 5 cambiamenti nello stile di vita che possono aiutarti a combattere la PCOS e condurre una vita più sana e molto più felice!

Dì addio agli alimenti trasformati

Il cibo trasformato e grasso deve essere evitato se si soffre di PCOS.

Passa a cibi integrali e non trasformati il ​​prima possibile. Il cibo nella sua forma naturale e inalterata, soprattutto con molte fibre, aiuta ad abbassare gli ormoni maschili.

Inoltre, mantieni un corretto equilibrio di proteine ​​e carboidrati nella tua assunzione giornaliera di cibo.

Bevi molta, molta acqua

Mantenersi idratate tutto il tempo è la chiave per uno stile di vita sano. Dì no a bevande gassate e alcol e bevi più acqua, succhi naturali e acqua di cocco.

Allenati ogni giorno

Fare qualsiasi tipo di attività fisica per almeno 50 minuti al giorno ti aiuta a rimanere in forma e in salute.

Molte tossine vengono rilasciate dal tuo corpo mentre ti alleni, purificando il tuo sistema.

Ti mantiene in buona forma, ti distende e aiuta a preservare l’equilibrio ormonale generale del tuo corpo.

Sostituisci caffè e tè con tè verde

Tè e caffè sono stimolanti e hanno un effetto simile alla droga sul nostro corpo.

E, sebbene siano innocui in misura moderata per gli altri, hanno un impatto piuttosto negativo sulle donne con PCOS e possono peggiorare ulteriormente le loro condizioni.

Puoi sempre prendere il tè verde, come sostituto, poiché è ottimo per il tuo sistema immunitario e il tuo corpo.

Sindrome dell’ovaio policistico: Rilassati

Troppo stress può aggravare i sintomi della PCOS e disturbare ulteriormente l’equilibrio ormonale.

Scegliere attività anti-stress come lo yoga e la meditazione possono aiutare a calmarti.

Prenditi un po’ di tempo per te ogni giorno, per rilassare la tua mente e il corpo.