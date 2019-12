Sindacati in piazza a Roma: dall’ex Ilva ai lavoratori di tutta Italia

Sindacati in piazza a Roma nella giornata di oggi, tra lavoratori italiani e ex Ilva pronti a protestare

I sindacati in Piazza a Roma dove era atteso lo sciopero dei lavoratori italiani ed ex Ilva. Ecco le prime indiscrezioni

Sindacati a Roma per sciopero

I sindacati di Cgil – Cisl e Uil sono partiti a Roma per la manifestazione nazionale che vede un incontro anche con i lavoratori dell’ex Ilva che si sono radunati dopo aver alzato le braccia per 32 ore.

Lo sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva di Taranto è previsto con uno stop dalle ore 23 di lunedì 9 dicembre sino alle ore 7 di domani 11 dicembre.

Proprio oggi dipendenti e sindacati si sono dati un appuntamento – come racconta anche il Messaggero – per protestare insieme in merito a varie crisi aziendali e contro il nuovo piano emerso da parte dell’accordo dell’AccelorMittal che prevede un taglio entro il 2023.

Landini, segretario generale della Cgil:

“riempiremo roma”

Queste le sue parole ieri dopo che il Premier Conte ha parlato dell’azienda pugliese aprendo la partecipazione pubblica alle aziende.

Rocco Palombella segretario generale Uilm ha evidenziato a Radio Anch’io:

“ci aspettiamo nelle prossime ore una grande manifestazione, una decisione chiara e netta del governo sul risanamento aziendale. con o senza accelormittal”

Sottoliena inoltre che sarà loro cura non permettere gli esuberi e la diminuzione dello stipendio per i dipendenti, come da piano presentato proprio dalla AccelorMittal.

Giovedì 12 dicembre è previsto un incontro tra sindacati e commissari dell’azienda per discutere di quanto sopra: