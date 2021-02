Simpson in lutto, il doloroso addio del fratello Larry: era ancora giovane

Era uno dei migliori sceneggiatori al mondo!

E’ stato uno scrittore, produttore, attore e comico televisivo americano. Marc è stato nominato 10 volte al Primetime Emmy Award.

Marc Wilmore è nato il 4 maggio 1963 nella contea di San Bernardino, in California. Aveva cinque fratelli, uno dei quali, il fratello maggiore Larry, comico molto famoso.

Si era laureato alla California State Polytechnic University, Pomona.

Anche lo sceneggiatore se n’è andato via per colpa del coronavirus, purtroppo il covid ha portato con sé moltissimi volti noti dello spettacolo.

Marc Wilmore è stato uno degli sceneggiatori più talentuosi e apprezzati in tutta la storia della televisione. E’ noto soprattutto per aver scritto gli episodi più memorabili dei Simpson.

Recentemente ha anche lavorato per “F is for Family” prodotto da Netflix, di cui è stato produttore e doppiatore.

Tantissimi i successi che lo hanno reso grande, ma purtroppo si è spento ieri 30 gennaio 2021 all’età di 57 anni, dopo aver contratto il coronavirus.

Sono arrivati moltissimi messaggi d’addio per lo sceneggiatore. Michael Price, un suo collega e amico l’ha ricordato così:

Henry Gammil il produttore di “F is for Family“ ha scritto:

Non poteva mancare il saluto del fratello Larry su Twitter:

Il triste addio di Larry ha commosso tutti, Marc rimarrà nel cuore di tutti noi.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021