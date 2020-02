Simonetta Epifani, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Simonetta Epifani, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne, con un passato da valletta di importanti programmi televisivi

Scopriamo tutti i segreti di una delle donne più apprezzate del trono over di Uomini e Donne, Simonetta Epifani.

Chi è Simonetta Epifani

51enne, la Epifani è originaria di Massa in Toscana. Sin da piccola coltiva la passione del mondo dello spettacolo, a cui prenderà parte a soli 17 anni, mentre studia Ragioneria.

Il 1986 è infatti l’anno in cui vince la fascia di Miss Teenager: con la vittoria al concorso si aggiudica un contratto di due anni con la Rai.

Nella stagione 1987/88 lavora con Guido Angeli e Isabella Biagini nel contenitore domenicale di Rete A “Guidomenica”, dopo di che vive l’importante esperienza come valletta nel programma “OK, il prezzo è giusto!” di Iva Zanicchi.

Nella stagione 1989/90 partecipa come valletta al gioco mattutino di Canale 5, condotto da Gino Rivieccio e Lino Toffolo, intitolato “Casa mia”.

Fa parte anche del varietà chiamato “Chi tiriamo in ballo”, con Gigi Sabani, dove emerge per la sua spigliatezza.

Negli anni Novanta prende parte al telefilm di Italia 1 “Classe di ferro” e, dopo essere stata ospite in trasmissioni importanti con Maurizio Costanzo ed Enrica Bonaccorti, decide di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente al suo ruolo di mamma.

Nel 2020 torna in tv come dama del trono over di Uomini e donne, senza fare troppo rumore. Per via del suo fascino, però, sono molti i cavalieri che sembrerebbero essere interessati a lei.

Figlio e vita privata

Molto riservata per quanto riguarda la vita privata, è difficile scavare nell’intimo di Simonetta.

Come già scritto più sopra, Simonetta ha un figlio: il giovane, oggi, dovrebbe avere circa 23 anni. La Epifani è una madre molto presente e orgogliosa di suo figlio.

Tra i sogni del cassetto della donna, vi è quello di prendere una laurea. Tra le sue passioni più grandi vi è quella per la lettura.