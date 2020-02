Simone Virdis, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: figlio, ex...

Chi è Simone Virdis, il cavaliere di Uomini e Donne che nella vita fa l’imprenditore ed è proprietario di un locale a Tradate

Scopriamo tutti i segreti di Simone Virdis, uno degli uomini più apprezzati del trono over di Uomini e Donne.

Chi è Simone Virdis

Nasce il 17 aprile del 1982 a Tradate, in provincia di Varese, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Fin da piccolo si appassiona allo sport e trascorre spesso le sue giornate fuori casa, insieme con gli amici, a giocare con il pallone.

Da adulto, per quanto riguarda l’ambito professionale, si dedica all’attività di imprenditore e diventa il proprietario di un locale, che si trova proprio a Tradate.

Nel 2019 colleziona una prima esperienza nel mondo dello spettacolo, diventando uno dei tentatori di Temptation Island Vip 2019. Con questa partecipazione diventa noto al grande pubblico di Canale 5 e si fa conoscere dagli autori che collaborano con Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip 2019, il passaggio a un altro programma della regina delle conduttrici Mediaset è sembrato immediato.

Virdis, infatti, entra a far parte del parterre maschile dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, nel tentativo di trovare la donna della sua vita.

All’interno dello studio di canale 5, ha già avuto modo di conoscere le dame Valentina Autiero, Valentina Fabri e Veronica Ursida.

Figlio, ex compagna e carriera

Virdis è naturalmente single, condizione necessaria per partecipare come cavaliere al trono over di Uomini e Donne.

Prima di fare il suo ingresso presso il programma di Maria De Filippi, Virdis ha avuto una storia d’amore molto importante, che gli ha donato un figlio, il piccolo Thomas Martin.

Nel corso della sua vita, Virdis avrebbe avuto soltanto due storie importanti: oggi è alla ricerca della donna della sua vita e spera di trovarla a Uomini e Donne.