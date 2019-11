Simone Gandolfo, chi è Mago Zurlì ne I Ragazzi dello Zecchino d’Oro: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Simone Gandolfo, il “Mago Zurlì” nella fiction Rai “I Ragazzi dello Zecchino d’Oro”

Scopriamo tutti i dettagli su Simone Gandolfo, che avremo modo di vedere da stasera su Rai 1 ne I ragazzi dello Zecchino D’Oro.

Chi è Simone Gandolfo

Nasce il 5 marzo del 1980 a Imperia.

Coltiva la passione per la recitazione e per il mondo dello spettacolo, che lo condurranno a prendere parte a numerose fiction televisive tra cui La baronessa di Carini nel 2007, Zodiaco nel 2008 e Distretto di Polizia nel 2009.

Recita anche al cinema nel film La tigre e la neve con la regia di Roberto Benigni. Debutta, invece, in teatro nel 1998. Negli anni 2000 interpreta entrambi i “campionissimi” del ciclismo in due miniserie TV di Rai 1: Fausto Coppi nel 2006 in Gino Bartali – L’intramontabile e Costante Girardengo nel 2010 in La leggenda del bandito e del campione.

Ha inoltre diretto e sceneggiato il cortometraggio L’architettura del mare. Dal 2011 è nel cast della serie TV R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, mentre nel 2012 è regista del film horror Evil Things – Cose cattive, con protagonista Marta Gastini.

Da stasera, 3 novembre 2019, Simone Gandolfo, vestirà i panni del Mago Zurlì ne I Ragazzi dello Zecchino d’Oro, la nuova fiction di Rai 1.

Vita privata e curiosità

Della vita privata dell’attore Simone Gandolfo si sa molto poco. Il Mago Zurlì ne I Ragazzi dello Zecchino d’Oro è, infatti, una persona molto discreta e riservata.

Di lui sappiamo che è stato o è ancora sposato con Sabrina Tallone, un’avvocatessa lontana dalle luci e dai riflettori dello star system italiano.

Simone Gandolfo è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove ha circa 10 mila follower. Dal suo profilo, è facile dedurre quanto sia legato alla sua famiglia, in particolare ai suoi genitori, ai quali sta vicino tutte le volte che può a Imperia.

Sembra amare molto anche i viaggi, la natura e la fotografia.