Il popolare talent show condotto da Milly Carlucci, non è ancora iniziato e già si sono scatenate varie polemiche.

Manca poco alla fine dell’estate e tra pochi giorni torneremo tutti a casa per concentrarci su i nostri impegni lavorativi.

A tenerci compagnia ci saranno sempre i programmi televisivi più amati, tra cui la nuova edizione di Ballando Con le Stelle.

Tra annunci sui nuovi concorrenti e indiscrezioni, c’è l’addio di Raimondo Todaro allo show presentato da Milly Carlucci, dopo ben 15 anni.

Una scelta che sta facendo molto discutere, dato che probabilmente sbarcherà nel programma di Maria De Filippi, Amici.

La conduttrice di Ballando non è stata molto contenta di ciò, dato che ha saputo della notizia attraverso il web.

L’annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta, anche Simone Di Pasquale è rimasto sorpreso, per questo, ha deciso di dire la sua su questo addio.

Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo il ballerino professionista tra i professori della nuova edizione di Amici.

Simone Di Pasquale ha commentato l’addio durante una lunga intervista rilasciata da Nuovo, ha dichiarato:

“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità”.