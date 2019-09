Chi sono Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito? La coppia formata dai modelli catanesi, che ha deciso di mettersi alla prova a Temptation island Vip. Ne uscirà indenne?

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito formano una delle coppie più seguite di Temptation Island Vip, scopriamo tutto su di loro!

Chi è Simone Bonaccorsi

Nasce a Catania, il 4 dicembre del 1995.

Gestisce un bar in zona Canalicchio, a Catania, ma nel frattempo insegue la sua passione per lo spettacolo e per la moda. Da piccolo si trasferisce periodicamente a Milano, per sfilare come modello per numerosi brand.

Dopo essere stato nominato Mister Sicilia, guadagna la fascia come “Il più bello d’Italia” con il titolo di Mister Italia 2018. Viene eletto anche Mister Intimo.

Simone ha partecipato anche a una puntata di Pomeriggio Cinque dedicata alla bellezza, e ha fatto parte della categoria “belli” di Ciao Darwin 8.

Simone è fidanzato da meno di un anno con Chiara Esposito. Entrambi sono protagonisti di Temptation Island Vip, il programma sull’amore di canale 5.

Chi è Chiara Esposito

Nasce il 9 aprile del 1998 a Catania.

Sin da piccola coltiva la passione della moda e della danza. Nel 2006, infatti, diventa campionessa italiana di danza caraibica.

Dopo il diploma artistico, frequenta una scuola di recitazione a Catania, il CAMS studios. Nel 2016 si classifica al sesto posto a Miss Italia e nel frattempo viene scelta per alcune videoclip musicali.

Diventa un volto noto della tv italiana quando è una delle professoresse dell’Eredità, il programma quiz di punta su Rai 1.

Vita privata e curiosità

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono fidanzati dall’ottobre del 2018. Meno di un anno, ma in realtà i due si conoscono da molto tempo.

Si sono infatti incontrati durante un concorso di bellezza, quando lei aveva 14 anni, mentre lui 17. La coppia si era già formata allora, ma l’unione è stata interrotta bruscamente per via di una sbandata di Chiara, attratta da un altro ragazzo.

L’amore, però, ha avuto la meglio. Dopo anni i due sono tornati insieme. Adesso partecipano entrambi a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro amore.

Riusciranno a uscire insieme o torneranno a casa da single?