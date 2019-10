Simona Ventura, arriva la denuncia per il figlio Niccolò: azione diffamatoria sui social contro il legale

Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini di nuovo nei guai. Il giovane 21enne è ora indagato dalla polizia per diffamazione

Ancora guai per il giovane figlio di Simona Venura, conduttrice di successo di Rai 1 e Canale Cinque. Niccolò Bettarini, figlio di Simona e Stefano Bettarini dopo l’aggressione nei pressi di una nota discoteca di Milano è stata indagato per alcune offese rivolte alla sua ex avvocatessa.

Simona Ventura, arriva la denuncia per Niccolò Bettarini

Pare che il giovane Niccolò, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si sia messo di nuovo nei guai. Il ragazzo infatti secondo le accuse, sarebbe stato indagato dalla procura di Milano per diffamazione nei confronti del suo ex legale Alessandra Calabrò, la stessa che ha rappresentato Bettarini nel processo di primo grado contro i quattro giovane, che nella notte del 2 luglio avevano aggredito Niccolò all’uscita di un noto locale di Milano Old Fashion, riempiendoli di pugni e calci. Il giovane rifatti finì in ospedale con ferite estese e in gravi condizioni.

Anche se giustizia sembrava fatta, pare che il giovane Bettarini non sia stato molto felice della condanna inflitta ai giovani aggressori. Uno degli aggressori infatti è subito uscito e finito ai domiciliari. Ma a Niccolò la condanna per il suo aggressore non è andata giù, sfogando la sua rabbia su Instagram contro l’avvocatessa e il giudice.

Niccolò indagato dalla procura di Milano

Le cose sono degenerate e pare che Bettarini si sia beccato una bella denuncia per diffamazione da parte del suo ex legale. L’avvocato infatti ha denunciato il giovane Niccolò Bettarini per diffamazione ed ora è indagato dalla procura di Milano.

Intanto però i quattro aggressori del giovane sono ancora a scontare la pena e condannati a 5 e 9 anni di reclusione. Insomma, una vicenda che continua a dare problemi e preoccupazioni alla Ventura e alla sua famiglia.