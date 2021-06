Simona Ventura, cosa l’attende dopo la delusione del suo game show, Games of Games?

I dati della trasmissione Games of Games, Gioco Loco alla fine hanno messo in risalto la batosta subita da Simona Ventura su RaiDue..

Infatti tra le principali trasmissioni è stata la meno seguita nonostante Supersimo, abbia sempre condotto la trasmissione con il suo noto brio.

Simona Ventura un pessimo ritorno

Ha celato la delusione per i risultati della trasmissione che sanciva il suo rientro sul piccolo schermo con Games of Games -Gioco Loco.

Molto amata dagli italiani Simona Ventura dopo alti e bassi è tornata in tv con quella che è apparsa fin dal principio una nuova sfida, con format innovativo del game show.

Purtroppo il gioco ha registrato pochi ascolti e alla fine la trasmissione è terminata non nel modo cui avrebbe desiderato.

Da casa si sono preferiti a lei altri programmi, motivo che potrebbe determinare, forse da parte della la produzione Rai di non dare seguito a questo show.

Il ritorno dopo le vacanze

Forte del fatto di essere una delle conduttrici più note, Simona Ventura con il suo talento ha condotto programmi di un certo livello per molti anni.

Supersimo non ha mai perso un colpo, e si è sempre dimostrata ogni volta all’altezza delle aspettative da parte delle aziende.

Per questo c’è in lei la consapevolezza di non essere responsabile del flop del programma. Ora è il momento di dedicarsi un po’ di relax, cosa che sta facendo pensando al futuro in modo positivo, come mostrano alcune sue foto su Instagram, che la ritraggono sorridente e in gran forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Certo dispiace davvero che Simona Ventura non abbia avuto ultimamente molta fortuna dal punto di vista televisivo.

Ma è possibile che dopo la pausa estiva ci sia davvero il rilancio della sua carriera con gli esiti giusti e magari proprio con una conferma in Rai.