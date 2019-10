Simona Ventura ‘Troppo stress, non ce la faccio più’: il triste sfogo della conduttrice

Simona Ventura si lascia andare ad un doloroso sfogo in un’intervista. Cosa sta accadendo alla conduttrice di “La Domenica Ventura”.

Il periodo d’oro di Simona Ventura non sembra così splendido e la conduttrice rivela un aspetto di sé che nessuno immaginava.

La rinascita di Simona Ventura

La bella Simona Ventura piemontese DOC ha fatto della simpatia e della spontaneità la sua carta vincente.

Sin dal primo storico provino negli anni ’80 quando affermò:

“Il mio interesse? Lo sport, dopo il correre dietro agli uomini, ovviamente”

La sua spontanea l’ha fatta amare dal pubblico delle sue trasmissioni come Quelli Che il Calcio, Mai Dire Gol, l’Isola dei Famosi.

Ad un certo punto sembrava però che la TV senza un motivo spiegabile si fosse scordata di lei, ma grazie alla sua determinazione e all’aiuto della sua grande amica Maria De Filippi è tornata sulla cresta dell’onda fino a questa ultima fortunatissima stagione.

All’attivo Super Simo ha tre trasmissioni in contemporanea: la Domenica Ventura innanzitutto in cui è tornata al suo primo amore, il calcio.

E poi due fortunatissimi format come The Voice e Il Collegio.

Il pieno di soddisfazioni dal pubblico e dalle alte sfere della tv come Carlo Freccero che l’ha voluta di nuovo in Rai.

Cosa sta accadendo a Super Simo?

La vulcanica conduttrice ha rilasciato al magazine Ok Salute e Benessere un’intervista senza filtri nella quale lascia trapelare un lato di se che nessuno immaginava.

La Ventura parlando del periodo che sta vivendo afferma:

“Lo stress è il mio tallone d’Achille”

E poi con la sua solita ironia continua immaginando cosa direbbe il pubblico se sentisse le sue parole:

“Proprio lei che sorride sempre! È impossibile!”

Simona spiega che la sua vita pur piena di affetti come il compagno ed i figli, o il lavoro che ama, è molto stressante:

“Ma la verità è che sono donna, madre, compagna e lavoratrice. Far combaciare questi quattro ruoli non è facile per la quotidianità”

E conclude rivelando come si sente al momento.

“Sento di appartenere a quelle donne che ad un certo punto non ce la fanno più”

È sincera e genuina fino all’osso Simona, e tutte le donne che affrontano ogni giorno la complessità di una vita piena di impegni la comprendono. Di sicuro il suo sfogo la rende umana e fragile ma allo stesso tempo molto forte per aver avuto il coraggio di confessare anche le sue debolezze.

Brava Simona!