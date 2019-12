Simona Ventura pelle cadente e rughe in evidenza: la conduttrice beccata senza trucco

Simona Ventura, la bravissima conduttrice di Canale Cinque paparazzata al naturale, la conduttrice irriconoscibile, la reazione dei fan

Simona Ventura torna a far parlare di sé la conduttrice e showgirl non smette mai di sorprendere i suoi fan e poco prima delle tanto attese nozze sorprende tutti con una sua foto completamente struccata.

Simona Ventura la foto senza trucco stupisce i fan

Sembra infatti che la Ventura sia stata paparazzata mentre girava in strada completamente priva di make up.

Come prevedibile, la foto ha fatto immediatamente il giro del web, destando curiosità ed interesse tra tutti i fan della showgirl.

Tuttavia per Simona Ventura sembrano essere terminati i giorni in cui preoccuparsi costantemente del proprio aspetto è un dovere imprescindibile.

Il suo amore con il giornalista Giovanni Terzi sembra essere infatti qualcosa che va ben oltre il mero aspetto materiale e la Ventura ha più volte dichiarato di aver trovato finalmente l’uomo dei suoi sogni e della sua vita.

I due coinvolgeranno a nozze nel 2020 e la Ventura si è dichiarata più felice che mai, tanto che, in un’intervista al settimanale ”Oggi” ha affermato di essere pazza di gioia.

“Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni.”

ha raccontato felicissima la famosissima showgirl.

La Ventura sbarca su Netflix

Insomma un periodo davvero felice per Simona, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo. Sembra infatti che la Ventura sia impegnata anche in una collaborazione con la famosissima piattaforma di streaming Netflix, che ha richiesto la partecipazione della showgirl per “Klaus” il corto natalizio in produzione dalla società statunitense.



Nel video, la Ventura torna bambina e la vediamo impegnata a scrivere una letterina a Babbo Natale, nella promo la Ventura chiede addirittura all’omone in rosso di far parte della sua squadra del cuore. E guai a rifiutare ed a definirsi troppo vecchio perché il motto di Supersimo è proprio crederci sempre, arrendersi mai!