Simona Ventura, lo straziante lutto poche ore fa. Il messaggio di addio della Showgirl bolognese sui social commuove i fan

Un terribile lutto in queste ultime ore ha colpito non solo il cuore di Simona Ventura e del suo compagno Giovanni Terzi, ma anche l’italia intera.

Con un post sui social la showgirl emiliana, dice addio ad una grande e coraggiosa donna. Scopriamo di più.

Simona Ventura, il doloroso addio sui social

Si è spenta dopo aver lottato con le unghia e con i denti contro una neoplasia mammaria secondaria, Anna Molli, la donna malata terminale di cancro truffata da Alessandro Proto, che le ha estorto oltre 134’000 euro, fingendo di avere un figlio anch’esso malato di tumore bisognoso di cure costosissime.

Simona Ventura e il suo attuale compagno Giovanni Terzi da tempo seguivano la sua storia e si sono schierati per la sua causa affinchè riceva la giustizia che merita.

Dopo poco più di 24 ore dalla presentazione della sua storia a La Vita In Diretta, purtroppo Anna Molli è venuta a mancare.

La conduttrice bolognese, le ha così dedicato un post sui social, dove le dice dolcemente addio, rivolgendosi indirettamente anche ad Alessandro Proto l’impostore che estorcendole i risparmi di una vita non le ha permesso di curarsi (l’articolo continua dopo il post):

L’ultima Lettera di Anna Molli: ‘Qui le perle di saggezza del mio assassino’

Al compagno di Simona Ventura, Anna Molli aveva spedito la sua ultima lettera, lo scorso 14 febbraio 2020.

Parole strazianti in cui si legge il dolore misto alla rabbia, di una donna consapevole di stare per lasciare per sempre questo mondo, e di essere stata privata delle cure di cui aveva bisogno per sconfiggere il suo male a causa della cattiveria di quello che definisce il suo ‘assassino’ riferendosi ad Alessandro Proto.

Qui ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutata e continueranno a farlo anche dopo la sua morte, affinchè riceva giustizia e la sua famiglia abbia nelle sue mani i suoi risparmi di una vita. Ecco l’ultima lettera di Anna Molli: