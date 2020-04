Simona Ventura vita stravolta dal Caronavirus: il post sui social lascia i fan senza parole

Simona Ventura ha condiviso un lungo post nel giorno del suo 55esimo compleanno. La conduttrice romagnola stravolta dal Coronavirus

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico Italiano.

Molto attiva sui social dove vanta oltre 1,7 Milioni di Follower, la presentatrice romagnola nel giorno del suo compleanno, 1 Aprile 2020, ha condiviso un lungo post sul suo canale Instagram, dove come molti personaggi pubblici sta video-documentando la sua quarantena, cercando di sensibilizzare chi la segue a rispettare i protocolli prefissi dal Governo.

La compagna di Giovanni Terzi si dice ‘stravolta’ dalla Pandemia. Scopriamo tutti i dettagli del post.

Simona Ventura: ‘La mia vita è stravolta’

Mai avrebbe pensato di trascorrere in questo modo il suo 55esimo compleanno, racconta la celebre conduttrice attraverso il suo canale social, ammettendo che avrebbe voluto dare una grande festa al fine di condividere questo traguardo speciale con le persone che l’amano e la stimano.

Simona Ventura si è lasciata andare così, ad una lunga riflessione su quanto sta accadendo, sull’emergenza Covid-19, sulla quarantena e su quanto questo abbia cambiato tutti e ci abbia uniti gli uni agli altri, rendendola orgogliosa del suo paese.

‘Dopo un mese di quarantena’, la sua vita come quella di tutti è stata letteralmente ‘stravolta’, e parlando di lei in prima persona ammette che adesso i suoi obiettivi sono cambiati.

Il messaggio di speranza: ‘Ne usciremo più forti e migliori’

Dopo la profonda riflessione Simona Ventura dedica un messaggio speciale a coloro che combattendo per la vita tra le corsi affollate degli Ospedali e a chi per tutti noi si sta muovendo in prima linea per garantirci la vita a cui siamo aggrappati con affanno, riferendosi a tutto il personale medico e sanitario, invocandone il rispetto.

Poi la speranza tra le parole della conduttrice emiliana che conclude:

‘Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati!’

conclude la Showgirl. Ecco il lungo post condiviso poche ore fa sui social: