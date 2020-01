Simona Ventura gravi debiti ‘Non riesce più a pagarli’: la verità sulla sua situazione fiscale

Si sono aggravate le condizioni economiche di Simona Ventura. La Pm Silvia Bonardi Rompe il silenzio sullo stato del debito col fisco della Showgirl

Come è noto di recente, Simona Ventura è stata indagata da parte della Guardia Di Finanza per ‘dichiarazione infedele dei redditi relativi’ agli anni 2012-2015.

La Showgirl è finita così sotto processo, il quale è in corso presso la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano. Ma scopriamo maggior dettagli rispetto alla vicenda.

Simona Ventura, le accuse mosse dalla Guardia Di Finanza

A seguito di un’accurata indagine, le Fiamme Gialle hanno contestato alla Showgirl emiliana la gestione finanziaria della Società che cura l’immagine di Simona Ventura, la Ventidue Srl.

Nel dettaglio, la celebre conduttrice avrebbe comparire parte dei suoi guadagni e parte delle sue spese all’interno dei bilanci della suddetta società invece di dichiarare tali redditi come persona fisica.

Così facendo, si è fatta complice di un reato, ovvero quello prima citato di ‘infedele dichiarazione dei redditi’. La sanzione per tale reato è stata quantificata in 500mila euro.

Una cifra davvero importante, che ha messo in ginocchio la presentatrice.

Simona Ventura ‘Ha smesso di pagare’: il PM rompe il silenzio

La notizia che ha fatto il tam tam del web, è ritornata al centro delle cronache, a seguito di alcune dichiarazioni da parte del Pubblico Ministero Silvia Bonardi, alla quale è stata affidata l’indagine, la quale ha dichiarato che Simona Ventura:

‘ha smesso di pagare i debiti con l’Agenzia delle Entrate’

poi una consulente della difesa ha rimarcato spiegando che la conduttrice non avrebbe abbastanza denaro per poter sanare il proprio debito con l’Agenzia delle Entrate:

‘non è stata in grado di andare avanti con il pagamento’

La vicenda fiscale si fa sempre più complessa per la Showgirl, la quale da come si evince, sta attraversando in tal senso un periodo ricco di difficoltà.