‘Sono in ansia’ Simona Ventura, ricovero d’urgenza in ospedale dopo il malore improvviso per Vittorio Cecchi Gori

‘Sono in ansia’ Simona Ventura, ricovero d’urgenza in ospedale dopo il malore...

Simona Ventura non poteva non esprimere la sua preoccupazione e la sua ansia dopo il ricovero e l’improvviso malore che ha colpito Cecchi Gori

Simona Ventura non ha potuto fare a meno di parlare in diretta del malore prima della puntata. Il messaggio in diretta allarma tutti. Ecco cosa è successo poche ore fan.

Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza

Il produttore Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza in ospedale. Il produttore infatti nella serata di ieri, doveva essere ospitato nel programma di Simona e Francesco Rocchi, a La domenica Ventura. Il produttore però non si è presentato perché colpito da un malore improvviso.

Cecchi Gori, doveva essere ospite del nuovo programma di Simona Ventura proprio ieri, ma qualcosa è andato storto. Cecchi Gori infatti non ha avuto modo di presentarsi dalla Ventura perché è stato portato improvvisamente in ospedale. La stessa conduttrice Simona si è detta molto preoccupata per le condizioni del produttore, suo amico (d’altronde non è la prima volta che Simona si interessa alle condizioni delle persone che ha conosciuto e stimato, come Sinisa, quando ha scoperto la malattia: il suo messaggio di vicinanza si è fatto sentire prima di tutti).

A dare la notizia del malore dell’imprenditore è stato proprio l’ospedale di Roma, dove Vittorio è stato subito trasportato d’urgenza. Il produttore infatti, è stato operato d’urgenza per un appendicite acuta. Ad operare il produttore cinematografico è stato il professor Sergio Alfieri dell’ospedale di Roma insieme alla sua troupe.

Simona preoccupata per Cecchi Gori

La notizia dell’operazione di Cecchi Gori è subito arrivata alle orecchie degli amici e familiari. La stessa Ventura infatti, s è detta molto preoccupata per Vittorio e per le sue condizioni di salute. Entrambi ormai da anni sono molto amici e sono legati da un’amicizia profonda.

Oggi però sembra che dopo un operazione urgente il produttore stia meglio, anche se ancora sotto osservazione. A preoccuparsi delle sue condizioni però Simona non è stata l’unica, anche Carlo Verdone, amico di Vittorio ormai da sempre, ha lasciato un messaggio commovente per l’amico:

“Sono rimasto vicino a lui in questi anni, ma ho avuto anche un momento di grande tensione con lui, abbiamo avuto delle incomprensioni. Poi il buonsenso ha prevalso, come deve sempre prevalere.

Poi continua:

Quando due persone si vogliono bene, è così. Perché io non posso dimenticare che il padre e lui hanno prodotto la parte più importante della mia carriera….”

Insomma noi non possiamo fare altro che augurare a Cecchi Gori una veloce guarigione.