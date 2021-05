Simona Ventura intervistata da suo marito in occasione del ritorno in tv

Nel corso dell’intervista Simona Ventura ha parlato della pandemia, del ritorno in tv di Games of Games e della sua vita sentimentale.

Per omaggiare il ritorno in tv della famosa conduttrice Simona Ventura, la quale sarà la stella della nuova edizione di Games of Games su Rai Due, Dagospia ha pensato bene di sottoporla ad un’intervista condotta da un giornalista d’eccezione: suo marito.

Simona Ventura ed il suo compagno sono stati contagiati dal virus

Nel corso di quest’ultima, Giovanni Terzi, questo il nome dell’uomo, ha toccato diversi argomenti, alcuni anche attuali come la pandemia e l’influenza che ha avuto sulle loro vite. La coppia, infatti, è stata persino contagiata dal virus, per fortuna senza conseguenze.

Una delle paure più grandi di Simona Ventura, infatti, come ci viene rivelato, è la possibilità che succeda qualcosa ai sui affetti. Ad esempio quando sua madre fu vittima di una caduta la accompagnò di corsa in ospedale per accertarsi delle condizioni.

Parlando più in generale su “cosa” il covid ci ha tolto, la conduttrice ha parlato soprattutto di affetti ed abbracci. A soffrire di questa mancanza di socialità sono stati soprattutto i più piccoli confinati a studiare tramite Dad e lontani dai loro compagni di classe.

La conduttrice ha definito il covid la malattia della solitudine

Infine, come predetto, Simona ha parlato della sua nuova avventura come conduttrice di Games and Games, il quale è pronto a tornare in una nuova veste dopo aver floppato nella sua precedente edizione.

“Come tutti i format nuovi ha bisogno di tempo per affermarsi; Le Iene, che condussi per quattro anni, inizialmente andò male, ma pian piano ebbe successo perché la rete e Mediaset ci credettero”.

Insomma la Ventura sembra pronta a questa nuova avventura che debutterà su Rai Due martedì 25 maggio alle ore 21:20 con diversi ospiti come Sofia Bruscoli, Marco Carta e Jonathan Kashanian.

